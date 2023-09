Deall Blwch Tywod Preifatrwydd Google: Dyfodol Olrhain Data Defnyddwyr

By

Yn ddiweddar, cyflwynodd Google gyfres newydd o nodweddion o'r enw'r Blwch Tywod Preifatrwydd, sy'n cynrychioli newid sylweddol yn y modd y mae Chrome yn olrhain data defnyddwyr at ddibenion hysbysebu. Mae'r newid hwn yn disodli'r defnydd traddodiadol o gwcis trydydd parti gyda system newydd sy'n manteisio'n uniongyrchol ar hanes pori defnyddiwr i gasglu gwybodaeth am “bynciau” hysbysebu.

Yn flaenorol, defnyddiwyd cwcis parti cyntaf i ddarparu profiad pori personol, tra bod cwcis trydydd parti yn caniatáu i hysbysebwyr olrhain defnyddwyr ar draws gwahanol wefannau. Fodd bynnag, roedd y cwcis trydydd parti hyn yn aml yn cael eu hystyried yn ymledol o ran preifatrwydd.

Nod Blwch Tywod Preifatrwydd Google yw mynd i'r afael â'r pryderon preifatrwydd hyn trwy ddarparu system fwy tryloyw a rheoledig ar gyfer olrhain hysbysebion. Yn lle cwcis, mae Chrome bellach yn cynnig Pynciau hysbysebu, sef crynodebau lefel uchel o ymddygiad pori defnyddiwr y gall cwmnïau eu cyrchu i weini hysbysebion ar bynciau penodol. Mae nodweddion eraill yn cynnwys Gwarchodedig Cynulleidfa, sy'n galluogi ail-farchnata, ac Adrodd Priodoli, sy'n casglu data ar gliciau hysbysebion.

Er bod Google yn gosod y Blwch Tywod Preifatrwydd fel ffordd o wella preifatrwydd defnyddwyr, mae barn wahanol ar ei effaith. Ar un llaw, gall technoleg olrhain wella profiad y defnyddiwr trwy ddarparu argymhellion a nodiadau atgoffa personol. Ar y llaw arall, gall rhai defnyddwyr fod yn anghyfforddus gyda'r lefel hon o wyliadwriaeth.

Os yw'n well gennych osgoi olrhain yn gyfan gwbl, mae dewisiadau eraill ar gael. Mae porwyr arbenigol nad ydynt yn olrhain fel DuckDuckGo a Brave yn blaenoriaethu preifatrwydd defnyddwyr. Yn ogystal, mae Safari a Firefox eisoes yn rhwystro cwcis trydydd parti yn ddiofyn.

I'r rhai sy'n defnyddio Google Chrome, gellir dod o hyd i'r gosodiadau Blwch Tywod Preifatrwydd o dan Gosodiadau> Preifatrwydd Hysbysebion. Gall defnyddwyr toglo pob adran ymlaen neu i ffwrdd yn unigol, yn dibynnu ar eu dewisiadau. Mae'n werth nodi y gallai analluogi'r nodweddion hyn effeithio ar gasglu a rhannu data defnyddwyr.

Mewn byd lle mae gwasanaethau rhyngrwyd yn aml am ddim, mae'n bwysig cydnabod y gall y gost ddod ar ffurf data personol. Fel defnyddwyr, dylem ystyried a gwerthuso ein dewisiadau o ran preifatrwydd ar-lein a rhannu data.

Ffynonellau:

– “Mae Google yn cyflwyno Blwch Tywod Preifatrwydd dadleuol i ddefnyddwyr Chrome” (Y Sgwrs)

- “Beth Yw'r Blwch Tywod Preifatrwydd?” (Cymorth Google Chrome)