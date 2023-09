Unity yn Cyhoeddi Ffi Newydd Ddadleuol ar gyfer Datblygwyr Gêm

By

Mae Unity, y cwmni y tu ôl i'r Unity Engine poblogaidd a ddefnyddir gan stiwdios gêm annibynnol, wedi tanio dadl gyda'i gyhoeddiad o ffi newydd. Gan ddechrau o 1 Ionawr, codir tâl ar ddatblygwyr bob tro y bydd gêm sy'n defnyddio'r Unity Engine yn cael ei lawrlwytho. Bydd y ffi yn cael ei sbarduno pan fydd gwerthiannau'n cyrraedd trothwy o $200,000 mewn refeniw dros 12 mis neu ar gyfanswm o 200,000 o osodiadau, a gallant fod mor uchel â $0.20 fesul gosodiad, yn dibynnu ar drwydded y datblygwr gydag Unity.

Mae'r penderfyniad hwn wedi cael ei gwrdd â dicter ac anghrediniaeth o fewn y gymuned datblygu gêm, gyda datblygwyr yn mynegi pryderon am y baich ariannol posibl a diffyg ymgynghori. Mae llawer o ddatblygwyr yn poeni am yr heriau logistaidd o weithredu'r ffi hon, gan gynnwys sut y bydd yn berthnasol i ailosod gemau ar galedwedd newydd neu mewn gwasanaethau tanysgrifio fel Xbox Game Pass neu gasgliadau gemau elusennol fel Humble Bundle.

Mewn ymateb, cyfeiriodd Unity at y ffi fel y Ffi Undod Runtime, gan ei fod yn gysylltiedig â'r cod sy'n rhedeg pob gêm ar ddyfeisiau chwaraewr. Mae'r cwmni'n honni bod y strwythur ffioedd hwn yn caniatáu i ddatblygwyr elwa o ymgysylltu parhaus â chwaraewyr. Dywedodd Llywydd Unity Create, Marc Whitten, mai nod y ffi hon yw “cydbwyso’r cyfnewid gwerth yn well” rhwng Unity a datblygwyr, a chynhyrchu mwy o refeniw i’r cwmni barhau i fuddsoddi yn yr injan.

Mae'r penderfyniad hwn yn codi pryderon am y goblygiadau ariannol i stiwdios os ydynt yn wynebu adlach o'u sylfaen defnyddwyr neu os bydd eu gemau'n arwain at ymgyrchoedd gosod torfol. Mae llawer o ddatblygwyr yn teimlo bod y ffi ychwanegol hon yn gwrth-ddweud eu dealltwriaeth o'u cytundeb trwyddedu gydag Unity a'r refeniw y maent yn disgwyl ei gynhyrchu o'u gemau. Nid yw’r diffyg eglurder gan Unity ynghylch sut y caiff y ffi ei gweithredu a’i holrhain ond wedi ychwanegu at y pryderon hyn.

Mae Unity Engine, a ryddhawyd i ddechrau yn 2005, yn injan gêm traws-lwyfan a enillodd boblogrwydd ymhlith datblygwyr gemau annibynnol oherwydd ei fforddiadwyedd a hyblygrwydd. Fe'i defnyddiwyd i greu teitlau llwyddiannus fel Cuphead, Rust, a Pokémon GO. Fodd bynnag, mae Unity wedi wynebu heriau ariannol, gan arwain at ddiswyddo staff ac angen ailasesu ei fuddsoddiadau. Mae'r cwmni'n gobeithio y bydd y strwythur ffioedd newydd hwn yn helpu i gynhyrchu mwy o refeniw a chryfhau ei safle yn y diwydiant.

