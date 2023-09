Olynydd Fujifilm X100V: Beth i'w Ddisgwyl ac Uwchraddiad Lens Posibl

By

Bu galw mawr am y Fujifilm X100V ers ei ryddhau dros dair blynedd yn ôl. Mae ei boblogrwydd wedi arwain at amseroedd aros estynedig a phrinder rhannau, gyda llawer o fanwerthwyr camera yn dal i fethu â bodloni'r galw. Fodd bynnag, mae newyddion da ar y gorwel, gan fod disgwyl i’w olynydd gyrraedd yn gynnar yn 2024, gyda lens newydd sbon o bosibl.

O ystyried y galw aruthrol am yr X100V, mae pryderon ynghylch a fydd Fujifilm yn gallu delio â'r archebion ar gyfer ei olynydd. Bu'n rhaid i'r cwmni roi'r gorau i gymryd archebion dros dro oherwydd y nifer fawr o geisiadau am yr X100V. Mae'n dal i gael ei weld a yw Fujifilm wedi dod o hyd i ateb i fodloni'r galw a ragwelir am y model newydd.

Ffactor pwysig a allai effeithio ar boblogrwydd yr olynydd X100 yw'r lens integredig. Mae gan y X100V presennol lens f/23 35mm (cyfwerth â 2.0mm). Yn ôl ffynhonnell ddibynadwy yn Fuji Rumors, efallai y bydd yr X100 sydd ar ddod yn cynnwys lens hollol newydd. Nid yw'r manylion ynghylch dyluniad y lens newydd wedi'u datgelu eto, ond gallai amrywio o fân uwchraddiadau fel selio'r tywydd i newidiadau sylweddol mewn hyd ffocal ac agorfa.

Yn y gorffennol, dim ond unwaith y mae Fujifilm wedi addasu dyluniad y lens ar gyfer y gyfres X100, a oedd ar gyfer y X100V. Er bod y hyd ffocal yn aros yr un fath, roedd y lens wedi'i diweddaru yn cynnig datrysiad gwell, llai o ystumiad, a pherfformiad ffocws agos gwell. O ystyried yr hanes hwn, mae'n ymddangos yn annhebygol i Fujifilm uwchraddio'r lens mor fuan oni bai ei fod yn cynnwys ailgynllunio sylweddol.

Bydd yn rhaid i ffotograffwyr sydd wedi bod yn aros yn eiddgar am olynydd X100V benderfynu a ydynt am barhau ar y rhestr aros neu beidio â chael hyd nes y bydd mwy o wybodaeth ar gael am y model newydd. Gyda'r datganiad disgwyliedig ychydig fisoedd i ffwrdd, efallai y byddai'n werth aros i weld beth sydd gan Fujifilm ar y gweill ar gyfer yr uwchraddio.

