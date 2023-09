Gemau Epig yn Rhyddhau Diweddariad Fortnite 4.01 Yn Cynnwys Fy Arwr Academia

By

Mae Epic Games wedi lansio diweddariad Fortnite 4.01, a elwir hefyd yn y gostyngiad cynnwys v26.10. Mae'r diweddariad yn cyflwyno nodweddion ac eitemau newydd a ysbrydolwyd gan My Hero Academia. Gall chwaraewyr nawr chwarae fel Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, a Mina Ashido. Mae'r cymeriadau hyn ar gael yn y Siop Eitemau, a gall chwaraewyr hefyd wield pwerau iâ Todoroki trwy ddefnyddio'r eitem Wal Iâ a geir ar yr ynys.

Mae'r eitem Wal Iâ yn caniatáu i chwaraewyr alw tariannau rhewlifol at ddibenion amddiffyn ac ymosod. Gall amddiffyn chwaraewyr a'u plaid rhag niwed a gellir ei leoli'n strategol i guro gwrthwynebwyr yn ôl. Bydd y Wal Iâ ar gael tan ddiwedd y tymor, gan roi digon o amser i chwaraewyr feistroli ei alluoedd.

Yn ogystal â Wal Iâ Todoroki, gall chwaraewyr hefyd ddefnyddio gallu Deku's Smash, a all un ergyd gelynion ar draws y map. Gellir cael Deku's Smash gan All Might Supply Drops a bydd ar gael tan y diweddariad v26.20.

Bydd cwblhau quests yn ymwneud â My Hero Academia yn gwobrwyo chwaraewyr â phwyntiau profiad. Trwy gwblhau chwe quest, gall chwaraewyr lefelu i fyny ar unwaith. Mae tri gwisg arwyr dan hyfforddiant Ysgol Uwchradd yr AU, gan gynnwys Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, a Mina Ashido, bellach ar gael yn y siop eitemau.

Mae ychwanegiadau eraill yn y diweddariad v26.10 yn cynnwys dychwelyd yr eitem Pizza Party, sy'n adfer iechyd a tharian, a chyflwyno ychwanegiadau newydd fel Reload SMG Reckless. Mae Arddulliau Lefel Uwch hefyd wedi'u hychwanegu fel gwobrau bonws i chwaraewyr sy'n symud ymlaen ar ôl Lefel Tymor 100.

Mae'r diweddariad hefyd yn cynnwys atgyweiriadau a gwelliannau i fygiau. Yn nodedig, mae'r Beautiful 'Bow Emoticon wedi dychwelyd i loceri perchnogion, gwario Bars drwy rerolling Reality Augments bellach quests cynnydd, a goroeswyr nodau cynnydd medalau bellach yn mynd yn sownd.

Mae'r manylion hyn yn seiliedig ar gynnwys wedi'i gloddio â data, sy'n cynnwys crwyn disgwyliedig, mytheg, arddulliau golygu newydd, ac ychwanegiadau eraill i'r gêm.

Ffynhonnell: Diweddariad Fortnite 4.01 Nodiadau Patch | Nodiadau Patch Diweddariad Newydd Fortnite.