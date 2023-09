Mantais Gyntaf yn Caffael Darparwr Technoleg Biometreg ID Anfeidrol

Mae First Advantage, darparwr gwasanaethau sgrinio cefndir cyflogaeth a gwirio, wedi cyhoeddi ei fod yn caffael darparwr technoleg biometreg, Infinite ID, am $41 miliwn mewn arian parod. Nod y caffaeliad yw ehangu cynigion rhwydwaith a gwirio hunaniaeth First Advantage ar gyfer ei gwsmeriaid yn yr UD.

Mae Infinite ID, sydd â'i bencadlys yn Hicksville, Efrog Newydd, yn gwmni portffolio o gwmni buddsoddi preifat Enlightenment Capital. Disgwylir i'r cwmni gynhyrchu mwy na $10 miliwn mewn refeniw blynyddol. Mae'r darparwr technoleg biometreg yn cynnig offer adnabod a dilysu ar gyfer gwahanol sectorau, gan gynnwys amddiffyn a chudd-wybodaeth, diogelwch cenedlaethol, gorfodi'r gyfraith, diogelwch ffiniau, ymateb i drychinebau a rheoli argyfyngau, a diogelwch corfforaethol.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol First Advantage, Scott Staples, fod meddalwedd Infinite ID yn ategu arlwy presennol RightID a Gwasanaethau Hunaniaeth Ddigidol y cwmni. Ystyrir bod y caffaeliad hwn yn gam sylweddol tuag at ehangu portffolio cynnyrch a busnes craidd First Advantage.

Gyda'r caffaeliad hwn, nod First Advantage yw gwella ei alluoedd i ddarparu datrysiadau technoleg biometrig uwch i helpu cyflogwyr i leihau risg a chynnal cydymffurfiaeth. Mae dilysu biometrig yn cynnig lefel uchel o ddiogelwch trwy ddefnyddio nodweddion corfforol neu ymddygiadol unigryw, megis olion bysedd, adnabod wynebau, neu sganio iris, i wirio hunaniaeth unigolyn.

Ffynonellau: Mantais Gyntaf, ID Anfeidrol

