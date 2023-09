Esblygiad yr iPhone: Edrych yn ôl ar Fodelau Eiconig

Gyda lansiad llinell iPhone 15 rownd y gornel, gadewch i ni gymryd eiliad i fyfyrio ar esblygiad ffôn clyfar blaenllaw Apple. Ers cyflwyno'r iPhone gwreiddiol yn 2007, mae Apple wedi anelu'n gyson at ddarparu profiad gwell i ddefnyddwyr na'i gystadleuwyr. Er efallai nad yw'r cwmni bob amser yn gyntaf i farchnata gyda rhai nodweddion, mae'n rhoi blaenoriaeth i'w gael yn iawn.

Fe wnaeth yr iPhone gwreiddiol yn 2007 chwyldroi'r diwydiant ffonau clyfar trwy gael gwared ar y stylus a chyflwyno rhyngwyneb defnyddiwr a reolir gan fys. Daeth yr iPhone 3G yn 2008 â chysylltedd cyflymach a chyflwyniad yr App Store. Roedd yr iPhone 4 yn 2010 yn cynnwys dyluniad teneuach, camera wyneb blaen, a chyflwyniad FaceTime.

Yn 2016, rhyddhaodd Apple yr iPhone SE, adlais yn ôl i ddyluniad iPhone 4 a oedd yn apelio at y rhai a oedd yn chwilio am ddyfais fwy poced neu opsiwn cost is. Cyflwynodd yr iPhone 7 a 7 Plus yn 2016 ymwrthedd dŵr a chael gwared ar y jack clustffon yn ddadleuol. Arweiniodd yr iPhone X yn 2017 at oes y dyluniad sgrin gyfan a Face ID.

Cyflwynodd cyfres iPhone 12 yn 2020 yr iPhone 12 mini, gan ddarparu galluoedd blaenllaw mewn ffactor ffurf llai. Ymhlith y nodweddion nodedig roedd MagSafe, mwy o chwyddo optegol, a Modd Nos gwell ar gyfer ffotograffwyr a fideograffwyr.

Wrth edrych ymlaen, mae'r nodweddion sibrydion ar gyfer cyfres iPhone 14 yn 2022 yn cynnwys Emergency SOS trwy loeren, synhwyrydd camera 48MP newydd, cyflwyno'r Ynys Ddeinamig, ac arddangosfa barhaus.

Mae gan bawb eu hoff fodelau iPhone, ac i mi, mae'r iPhone SE gwreiddiol, gyda'i bocedrwydd a'i ddyluniad gwastad, yn dal lle arbennig. Roedd yr iPhone X yn gam enfawr ymlaen, ac roedd galluoedd ffotograffiaeth Night Mode a RAW yr iPhone 12 yn newidwyr gemau.

Beth yw eich hoff fodelau iPhone? Bwriwch eich pleidlais yn y bleidlais a rhannwch eich rhesymau yn y sylwadau isod.

Ffynhonnell: CNN