Cyfres 9 Apple Watch: Gwell Perfformiad a Gwell Darganfod Fy Nghywirdeb

Mae'r Apple Watch Series 9 sydd newydd ei chyhoeddi yn cyflwyno sawl diweddariad cyffrous a fydd yn gwella profiad y defnyddiwr. Er nad oes unrhyw ailgynllunio caledwedd gweladwy na synwyryddion iechyd newydd, mae gan Gyfres 9 brosesydd band eang iawn wedi'i diweddaru. Y diweddariad prosesydd hwn, a elwir yn S9, yw'r hwb perfformiad gwirioneddol cyntaf mewn tair blynedd, gan ddarparu cynnydd cyflymder sylweddol a gwell ymatebolrwydd o'i gymharu â modelau blaenorol.

Yn ogystal â gwell perfformiad, mae Cyfres 9 Apple Watch yn cynnwys mwy o ddisgleirdeb, gan gyrraedd hyd at 2000nits i gael gwell gwelededd mewn golau dydd llachar ac mor isel ag 1nit pan gaiff ei bylu. Un gwelliant nodedig yw prosesu gorchmynion llais Siri ar y ddyfais, gan arwain at amseroedd ymateb cyflymach. Gall defnyddwyr nawr ofyn i Siri am eu patrymau cysgu, cyfradd curiad y galon cerdded, lefel gweithgaredd, a hyd yn oed logio data iechyd fel pwysau neu gymeriant meddyginiaeth gan ddefnyddio eu llais yn unig. Bydd ymholiadau iechyd Siri yn cael eu hehangu i fwy o ieithoedd yn ddiweddarach eleni.

Mae Apple hefyd wedi cyflwyno ffordd newydd o gyhoeddi gorchmynion gyda'r nodwedd Tap Dwbl. Yn syml, gall defnyddwyr dapio eu bys a'u bawd gyda'i gilydd ddwywaith i ateb galwadau, atal amseryddion, a pherfformio gweithredoedd cyflym eraill. Bydd y nodwedd hon ar gael y mis nesaf.

Er gwaethaf y disgleirdeb cynyddol a'r nodweddion gwell, mae'r Apple Watch Series 9 yn cynnal bywyd batri “trwy'r dydd” o 18 awr. Mae'r 9fed gyfres ar gael i'w harchebu ymlaen llaw gan ddechrau heddiw, gyda llongau wedi'u gosod ar gyfer Medi 22, 2023. Y pris cychwyn ar gyfer Cyfres 9 Apple Watch yw $399.

I'r rhai sydd â diddordeb mewn opsiynau addasu, gellir archebu bandiau Hermes a Nike newydd ar gyfer yr Apple Watch heddiw hefyd a byddant ar gael mewn siopau ar Fedi 22. Daw modelau Alwminiwm Cyfres 9 mewn gwahanol liwiau, gan gynnwys golau seren, hanner nos, arian, (CYNNYRCH) COCH, a phinc, tra bod yr argraffiad dur di-staen ar gael mewn aur, arian a graffit. Mae rhifyn Hermes yn cynnig opsiynau dur di-staen mewn arian neu ofod du.

Ar y cyfan, mae Cyfres 9 Apple Watch yn dod â hwb perfformiad hir-ddisgwyliedig a gwell ymarferoldeb i'r llinell smartwatch boblogaidd. Gyda'i brosesydd wedi'i diweddaru, galluoedd Siri gwell, a nodweddion newydd fel Double Tap ar gyfer gweithredoedd cyflym, mae'r Gyfres 9 yn addo darparu profiad defnyddiwr wedi'i uwchraddio.

