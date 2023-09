Gwasanaethau Digidol a Thryloywder yn Hybu Ymddiriedolaeth mewn Llywodraeth Leol, Adroddiad Darganfyddiadau

By

Mae adroddiad newydd gan gwmni meddalwedd technoleg y llywodraeth CivicPlus yn datgelu y gall llywodraethau lleol gynyddu ymddiriedaeth y cyhoedd trwy gynnig gwasanaethau digidol ac ymarfer tryloywder yn eu gweithrediadau. Dywed yr adroddiad fod trigolion mewn cymunedau sydd â thechnolegau gwasanaeth digidol yn fwy bodlon ac yn ymddiried yn eu llywodraethau lleol. Yn ogystal, mae unigolion sy'n ymgysylltu'n ddigidol â'u llywodraethau yn amlach bron i bum gwaith yn fwy ymddiriedol yn llywodraeth eu dinas o gymharu â'r rhai sy'n ymgysylltu llai neu ddim o gwbl.

Mae’r adroddiad yn seiliedig ar arolwg ar-lein a gynhaliwyd gan CivicPlus, gyda dros 16,000 o bobl wedi ymateb. Nod yr arolwg oedd deall y berthynas rhwng ymddiriedaeth y cyhoedd a mynediad at lywodraeth trwy dechnoleg. Dywedodd mwy nag 82% o’r ymatebwyr ei bod yn bwysig i’w llywodraeth leol ddarparu tryloywder a mynediad at benderfyniadau gweinyddol. Roedd hyn yn cynnwys gwneud gwybodaeth am gyfarfodydd ac agendâu ar gael yn hawdd trwy wefan neu ap y llywodraeth.

Fodd bynnag, mae’r adroddiad hefyd yn datgelu bod lle i wella. Dim ond 41% o ymatebwyr oedd yn fodlon ar y ffordd y mae eu hasiantaethau lleol yn rhannu gwybodaeth â'r cyhoedd. At hynny, dywedodd 59% y byddent yn gweld swyddfa eu clerc yn fwy cadarnhaol pe bai'n diweddaru ei feddalwedd rheoli cyfarfodydd ac agendâu i wneud gwybodaeth yn fwy hygyrch.

Yn ôl Brenden Elwood, Is-lywydd Ymchwil i'r Farchnad yn CivicPlus, mae canlyniadau'r arolwg yn nodi lle mae ymddiriedaeth yn chwalu ac yn darparu map ffordd i lywodraethau lleol feithrin mwy o ymddiriedaeth. Mae'r data yn cefnogi'n gryf y syniad bod pobl yn barod i gefnogi gwario doleri treth ar atebion meddalwedd sy'n cynyddu tryloywder.

Ar y cyfan, mae’r adroddiad yn pwysleisio rôl hollbwysig gwasanaethau digidol a thryloywder wrth feithrin ymddiriedaeth rhwng llywodraethau lleol a’u trigolion. Trwy ddarparu mynediad hawdd at wybodaeth y llywodraeth ac ymgysylltu â dinasyddion mewn ffordd ystyrlon trwy dechnoleg, gall llywodraethau lleol feithrin boddhad ac ymddiriedaeth yn eu cymunedau.

