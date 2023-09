Cynorthwyo Busnesau Bach gyda Chynhyrchu a Marchnata Digidol: Just Adventure Productions LLC

By

Mae Just Adventure Productions LLC, busnes bach wedi'i leoli yn Big Stone Gap, Virginia, yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau cynhyrchu a marchnata digidol i fusnesau bach eraill. Yn ddiweddar, derbyniodd y cwmni grant paru cyfalaf sbarduno o $10,000 gan Awdurdod Datblygu Economaidd Maes Glo Virginia (VCEDA) i gefnogi ei dwf.

Wedi'i sefydlu gan Justin Falin ym mis Rhagfyr 2022, mae Just Adventure Productions yn cynnig ystod o wasanaethau gan gynnwys fideograffeg, fideograffeg drone, a marchnata cyfryngau cymdeithasol. Nod y cwmni yw bod yn brif asiantaeth cynhyrchu a marchnata cyfryngau digidol yn y rhanbarth, gan gefnogi llwyddiant trigolion a busnesau yn Ne-orllewin Virginia.

Yn ogystal â'i gynigion presennol, mae gan Just Adventure Productions gynlluniau ar gyfer ehangu yn y dyfodol, gan gynnwys dylunio gwe, apiau symudol, a gwasanaethau hyfforddi cyfryngau cymdeithasol. Mae'r cwmni'n rhagweld dod yn fusnes dibynadwy ag enw da sy'n helpu busnesau i drosglwyddo i oes ddigidol y cyfryngau a marchnata.

Gyda chefndir mewn cyfathrebu torfol a phedair blynedd o brofiad cynhyrchu, mae Justin Falin yn arwain twf y cwmni. Mae hefyd yn aelod o'r Wedding and Event Videographers Association International ac mae'n cwblhau'r meini prawf i dderbyn ardystiad Fideograffydd Proffesiynol Teilyngdod Rhyngwladol WEVA. Ar hyn o bryd mae'r cwmni'n cyflogi un gweithiwr llawn amser ac un rhan amser, gyda chynlluniau i ehangu i hyd at bedwar gweithiwr amser llawn a dau weithiwr rhan amser o fewn pum mlynedd.

Un o fanteision allweddol Just Adventure Productions oedd grant cyfalaf sbarduno VCEDA. Helpodd y grant y cwmni i brynu offer drud oedd ei angen ar gyfer ei weithrediadau. Heb y grant, byddai Justin wedi gorfod mynd i ddyled i gael yr offer cywir. Mae'r grant wedi bod yn hwb sylweddol i dwf a datblygiad y cwmni.

Yn gyffredinol, nod Just Adventure Productions yw cefnogi busnesau bach eraill yn eu hanghenion marchnata digidol, gan ddarparu datrysiadau gwasanaeth llawn i'w helpu i adrodd eu stori, arddangos eu cynnyrch a'u gwasanaethau, recriwtio talent neu gefnogwyr, a chael mantais gystadleuol.

