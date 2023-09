Mae'r Orchard yn Llogi Rheolwr Cyfrif Digidol ar gyfer DSPs y DU

Mae The Orchard, cwmni dosbarthu cerddoriaeth blaenllaw, yn chwilio am Reolwr Cyfrif Digidol i reoli perthnasoedd allweddol gyda darparwyr gwasanaethau digidol y DU (DSPs) fel Apple, Amazon, a VEVO. Mae'r rôl yn cynnwys gweithio'n agos gyda thimau rheoli label a marchnata i greu ymgyrchoedd cynnwys cymhellol ar gyfer artistiaid a labeli, yn ogystal â rheoli perthnasoedd o ddydd i ddydd â manwerthwyr digidol.

Ymhlith y cyfrifoldebau mae pitsio am leoliadau rhestr chwarae ac ymgyrchoedd marchnata cydweithredol, yn ogystal â chynnal perthnasoedd â manwerthwyr digidol trwy fynychu cyfarfodydd, digwyddiadau a gigs. Yn ogystal, bydd y Rheolwr Cyfrif Digidol yn blaenoriaethu ac yn dadansoddi'r amserlen ryddhau i ddiwallu anghenion labeli ac artistiaid, ac yn cyfathrebu dadansoddiad a chanlyniadau yn ôl i randdeiliaid.

Dylai fod gan yr ymgeisydd delfrydol dros ddwy flynedd o brofiad yn y diwydiant cerddoriaeth, gwybodaeth gref o lwyfannau manwerthu digidol blaenllaw, a dealltwriaeth dda o strategaeth werthu. Mae profiad cyfathrebu gyda chyfrifon manwerthu neu lwyfannau marchnata digidol yn ddymunol, ynghyd â sgiliau cyfathrebu rhagorol, dealltwriaeth fanwl o dirwedd y cyfryngau cymdeithasol, a galluoedd dadansoddi cryf. Mae angen bod yn gyfarwydd ag Excel, PowerPoint, a Word hefyd.

Mae The Orchard yn cynnig cyfle i gyfrannu at y daith greadigol ar lwyfan byd-eang, gydag amgylchedd gwaith modern, amrywiol ac arloesol. Maent hefyd yn darparu buddsoddiad mewn dysgu a datblygu, yn ogystal ag ystod o fuddion megis yswiriant meddygol preifat, cynllun pensiwn hael, yswiriant bywyd, a diogelu incwm.

Am y Berllan:

Mae The Orchard yn gwmni dosbarthu cerddoriaeth, fideo a ffilm arloesol, ac yn Rhwydwaith Aml Sianel o'r radd flaenaf sy'n gweithredu'n fyd-eang. Mae eu hymagwedd gyfannol at werthu a marchnata, ynghyd â thechnoleg a gweithrediadau sy'n arwain y diwydiant, yn cynyddu cyrhaeddiad a refeniw ar draws allfeydd digidol, ffisegol a symudol. Wedi'i sefydlu ym 1997, mae The Orchard yn grymuso busnesau a chrewyr yn y diwydiant adloniant.

