Potensial Newid 2: Rheoli Disgwyliadau

Mae demos diweddar y Switch 2 sydd ar ddod yn Gamescom wedi tanio dyfalu am y caledwedd a'i alluoedd. Er bod disgwyl i'r consol newydd ddarparu uwchraddiad sylweddol dros ei ragflaenydd, mae'n bwysig mynd at y sibrydion yn ofalus a rheoli ein disgwyliadau.

Mae'r newid i bensaernïaeth Nvidia mwy modern yn agor posibiliadau cyffrous ar gyfer y caledwedd newydd. Mae adroddiadau bod The Matrix Awakens yn rhedeg ar galedwedd y fanyleb darged gyda DLSS ac olrhain pelydr wedi ychwanegu at y cyffro. Fodd bynnag, mae'n hanfodol cofio nad yw hyn yn golygu'n awtomatig y bydd gan y consol llaw berfformiad sy'n cyfateb i Xbox Series S.

Ym myd caledwedd consol, yn enwedig o ran Nintendo, rhaid tymheru disgwyliadau. Mae gollyngiadau a sïon yn darparu gwybodaeth gyfyngedig ac yn aml yn arwain at gasgliadau anghywir. Mae'r term “Parth Gwybodaeth Isel” neu LIZ, a fathwyd gan y dad-fynwr UFO Mick West, yn cyfeirio at y diffyg ffeithiau caled sy'n arwain at ddehongli a meddwl yn ddymunol.

Mae'n werth ystyried y sefyllfa pan gyhoeddwyd y Switch gwreiddiol. Roedd gollyngiadau a sibrydion am gemau fel Doom 2016 a The Witcher 3 yn dod i'r consol yn ymddangos yn anghredadwy ar y pryd. Fodd bynnag, pan ryddhawyd y gemau hyn yn y pen draw ar y Switch, daeth yn amlwg bod y caledwedd yn gallu gwneud mwy nag a dybiwyd yn wreiddiol. Gallai camsyniadau tebyg godi gyda'r demo sïon o The Matrix Awakens on Switch 2 .

Er ei bod yn debygol bod yr adroddiad yn wir, o ystyried arbenigedd Epic Games, mae galluoedd gwirioneddol y consol i'w gweld o hyd. Bydd y prosesydd symudol a sut mae Epic Games wedi optimeiddio eu gwaith ar ei gyfer yn pennu'r perfformiad yn y pen draw. Dylid bod yn ofalus wrth gymharu â demos consol a PC The Matrix Awakens, gan ystyried sut hwyliodd gemau fel Doom 2016 a The Witcher 3 ar y Switch gwreiddiol o'i gymharu â'u cymheiriaid PS4.

Mae'r cydweithrediad â Nvidia yn dod â manteision i'r Switch 2, megis technolegau fel DLSS a gwell olrhain pelydr. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi y bydd y consol yn dal i fod â chyfyngiad pŵer o'i gymharu â chonsolau traddodiadol. Er y gallai berfformio'n well na systemau sy'n seiliedig ar AMD, mae'n annhebygol o gyd-fynd â pherfformiad Xbox Series S oherwydd cyfyngiadau caledwedd symudol.

I gloi, mae potensial Switch 2 yn gyffrous, ond mae'n hanfodol rheoli disgwyliadau. Mae'r demos sibrydion a'r datblygiadau mewn technoleg yn dangos posibiliadau addawol, ond nes bod gennym wybodaeth bendant a phrofiad ymarferol, mae'n bwysig peidio â gorbwysleisio galluoedd y consol.

