Pam Mae NPCs Starfield yn Edrych yn Ddi-Fywyd: Esboniad Datblygwr

Yn ddiweddar, darparodd datblygwr a weithiodd ar Starfield, Delaney King, fewnwelediad i pam mae gan gymeriadau'r gêm ymddangosiad difywyd. Eglurodd King, artist cymeriad a thechnoleg sydd wedi gweithio o'r blaen ar deitlau poblogaidd fel Dragon Age a God of War, fod y mater yn gorwedd gyda'r orbicularis oculi muscle.

Mewn edefyn Twitter, disgrifiodd King sut mae cyhyr orbicularis oculi yn gyfrifol am gyfangu pan fydd person yn gwenu, gan greu'r hyn a elwir yn “wên Duchenne” neu wên wirioneddol. Fodd bynnag, yn Starfield, nid yw'r cyhyr hwn yn cyfangu'n llawn, gan arwain at wên sy'n ymddangos yn ffug. Cymharodd King y math hwn o wên â'r un a bortreadwyd gan Anthony Starr yn y gyfres deledu The Boys.

Cyfeiriodd King hefyd at András Arató, sy'n adnabyddus am y meme “Hide the Poen Harold”, nad yw ei orbicularis oculi hefyd yn crebachu'n bell hyd yn oed gyda gwên wirioneddol. Mae'r diffyg cyfangiad cyhyrau hwn yn creu gwên sy'n ymddangos yn annaturiol ac sydd wedi dod yn feme poblogaidd ar draws y rhyngrwyd.

Mae'r cyfuniad o gyfangiad anghyflawn y cyhyr orbicularis oculi a'r methiant i orchuddio gwyn uchaf y llygaid â'r amrant uchaf yn arwain at olwg iasol y NPCs yn Starfield. Awgrymodd King y gellir mynd i'r afael â'r materion hyn trwy addasiadau â llaw i wella mynegiant wyneb y cymeriadau a gwneud iddynt edrych yn fwy realistig.

Fodd bynnag, mae creu wynebau realistig mewn gemau fideo yn dasg heriol, fel y cydnabu King. Mae'n gofyn am gydlynu ymhlith adrannau lluosog a dealltwriaeth ddofn o anatomeg wyneb dynol, ymadroddion, a chiwiau cyfathrebu gweledol.

Er gwaethaf yr anawsterau, mae Starfield wedi bod yn llwyddiant mawr i Fethesda, gyda dros chwe miliwn o chwaraewyr ers ei lansio. Mae'r gêm hefyd wedi denu sylw am ei gyfeiriadau cudd at gemau eraill a'i ffiseg drawiadol. Er y gall wynebau'r NPC fod yn gythryblus, mae'r quests chwarae rôl trochi a'r cymeriadau diddorol wedi gwneud Starfield yn brofiad cyfareddol i lawer o chwaraewyr.

