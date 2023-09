Noel Edmonds Wedi'i Weld y tu ôl i'r Cownter yng Nghaffi Gwlad yr Haf

Yn ddiweddar gwelwyd Noel Edmonds, sy'n adnabyddus am ei rôl fel gwesteiwr Deal or No Deal, yn y DU gyda newid rhyfeddol yn ei yrfa. Ymwelodd yr arwr teledu â Chaffi Cymunedol Parc Victoria yn Frome, Gwlad yr Haf, lle penderfynodd roi help llaw trwy weini i'r cwsmeriaid ei hun.

Profodd y caffi, sy'n cael ei redeg gan y Gymuned Ddiwylliannol a'i staffio gan wirfoddolwyr, dipyn o gynnwrf pan wnaeth Noel ymddangosiad. Rhannodd gwirfoddolwr y caffi, Sherry Anne Downes, fod y cwsmeriaid wedi'u cyffroi i'w weld ac roedd Noel yn hapus iawn pan ofynnodd a oedd am fynd y tu ôl i'r cownter.

Er ei bod yn ymddangos bod Noel yn archwilio newid gyrfa posibl, gwrthododd y cynnig o gig rheolaidd yn y caffi. Roedd hyn oherwydd y pellter rhwng ei gartref presennol yn Seland Newydd a'r DU. Symudodd Noel a'i wraig Liz i Seland Newydd yn 2019 ac ers hynny maent wedi caffael eiddo amrywiol, gan gynnwys un gyda chaffi.

Deilliodd diddordeb Noel yn y caffi cymunedol o'i brofiad ei hun yn berchen ar gaffi yn Seland Newydd. Bu'n sgwrsio â'r staff am eu sefydliad a siaradodd hefyd am ei fentrau busnes ei hun.

Credir bod ymweliad Noel â'r DU wedi'i ysgogi gan enedigaeth babi ei ferch Alice. Dywedir ei fod yn aros yn Bude, Cernyw, sy'n agos at ble mae ei ferch yn byw. Mae gan Noel bedair merch o’i briodas flaenorol, ac ar hyn o bryd mae’n briod â Liz ers 2009.

Ffynhonnell: Somerset Live