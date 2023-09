Mae Stoc Apple fel arfer yn Cael Taro Ar ôl Digwyddiadau Lansio iPhone

By

Gyda lansiad iPhone 15 Apple i'w gynnal ddydd Mawrth, mae buddsoddwyr yn rhagweld yr effaith ar stoc y cwmni. Yn hanesyddol, mae stoc Apple wedi profi dirywiad ar ôl ei ddigwyddiadau blynyddol fel lansiad iPhone.

Mae gohebydd y farchnad Jared Blikre o Yahoo Finance yn esbonio ei bod yn gyffredin i fuddsoddwyr “werthu’r newyddion” yn dilyn y digwyddiadau hyn. Yn y cyfnod cyn y lansiad, mae stoc Apple fel arfer yn gweld cynnydd bach iawn, ond yna'n profi gwerthiannau yn ystod ac ar ôl y digwyddiad.

Mae Blikre yn tynnu sylw at y gostyngiad diweddar yn stoc Apple, gan ddod ag ef i diriogaeth sydd wedi'i gorwerthu. Er gwaethaf y gostyngiad hwn, dim ond tua 10% y mae'r stoc i lawr o'i lefelau uchaf erioed, sy'n awgrymu nad yw gostyngiad mawr ar fin digwydd.

Wrth edrych yn ôl ar ddata hanesyddol ers 2007, mae Blikre yn nodi'r tymhorol negyddol o amgylch stoc Apple. Mae Medi, yn arbennig, wedi bod yn gyson yn fis gwael i'r stoc. Pe bai buddsoddwr wedi buddsoddi $1,000 a dim ond wedi'i wario ym mis Medi ers ymddangosiad cyntaf Apple yn 1980, dim ond tua $80 fyddai ganddo bellach, sy'n adlewyrchu colled o 92%.

Er bod mis Hydref wedi dangos enillion cadarnhaol i Apple yn y gorffennol, mae Blikre yn rhybuddio rhag dibynnu'n llwyr ar y mis hwnnw am gynnydd sylweddol mewn gwerth stoc. Mae'n nodi bod mis Awst, mis arall a oedd yn hanesyddol gadarnhaol, wedi bod yn negyddol i Apple eleni. Gall gostyngiad mewn refeniw fod yn un o'r ffactorau sy'n cyfrannu at y gwyriad hwn oddi wrth natur dymhorol.

Ar y cyfan, er y gallai fod rhywfaint o gyffro cychwynnol yn y stoc pan fydd Apple yn cyhoeddi ei gynhyrchion newydd, mae Blikre yn awgrymu bod y digwyddiad ei hun fel arfer yn ddigwyddiad “gwerthu'r newyddion”. Serch hynny, mae’n pwysleisio nad yw’n sefyllfa drychinebus.

Ffynonellau:

– Gohebydd Marchnadoedd Cyllid Yahoo Jared Blikre