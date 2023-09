Llongau Bun 1.0 fel Node.js a Deno Amgen

By

Mae rhyddhau Bun 1.0 yn nodi eiliad gyffrous i ddatblygwyr sy'n chwilio am ddewis arall cyflym i Node.js a Deno. Mae Bun, sydd wedi'i gynllunio i fod yn lle galw heibio ar gyfer Node.js, yn addo mwy o gyflymder a rhwyddineb defnydd. Yn ystod llif byw rhyddhau, tynnodd tîm Bun sylw at ei berfformiad trawiadol, gan ysgrifennu ffeiliau hyd at dair gwaith yn gyflymach na Node.js a darllen ffeiliau ar yr un cyflymder.

Cyflwynodd Bun, a grëwyd gan Oven, y pecyn cymorth Bun hefyd, gyda'r amser rhedeg Bun yn em y goron. Mae'r amser rhedeg yn amnewidiad sy'n gydnaws yn ôl ar gyfer Node.js ac mae ganddo'r gallu i redeg ffeiliau Typescript a TSX heb fod angen unrhyw ddibyniaethau. Un o fanteision allweddol Bun yw ei gyflymder, gydag amseroedd cychwyn llawer cyflymach o'i gymharu ag npm. Yn ôl Ashcon Partovi, rheolwr cynnyrch yn Popty, mae npm yn cymryd tua 150 milieiliad i ddechrau rhedeg sgript ar MacBook Pro, tra bod Bun yn cychwyn mewn dim ond 30 milieiliad, gan ddarparu profiad ar unwaith.

Mewn profion meincnodi, perfformiodd Bun yn well na Node.js a Deno. Mewn un enghraifft, gan redeg triniwr HTTP a rendro tudalen ochr gweinydd gyda React, deliodd Bun â thua 68,000 o geisiadau yr eiliad, o'i gymharu â 29,000 a 14,000 ar gyfer Deno a Node.js, yn y drefn honno. Dangosodd prawf arall fod Bun yn cyflawni ceisiadau uwch yr eiliad gyda chysylltiadau cydamserol, gan berfformio'n well na Node.js a Deno.

Er bod cyflymder yn fantais sylweddol i Bun, dylai datblygwyr ystyried ffactorau eraill wrth ddewis amser rhedeg. Mae Deno, er enghraifft, yn blaenoriaethu diogelwch, gan ganiatáu i ddatblygwyr ddefnyddio pecynnau o'r gymuned heb bryderon am risgiau system posibl. Mae Node.js, ar y llaw arall, wedi canolbwyntio'n ddiweddar ar wella perfformiad a diogelwch. Mae'r gystadleuaeth ymhlith yr amseroedd rhedeg hyn yn amlygu natur esblygol amseroedd rhedeg JavaScript.

Mae Bun yn dal i fod yn waith ar y gweill, gyda'r tîm ar hyn o bryd yn gweithio ar gael y fersiwn Windows ar waith. Fodd bynnag, gyda'i berfformiad trawiadol a rhwyddineb defnydd, mae Bun yn dangos potensial mawr fel dewis arall i Node.js a Deno.

