Dyrchafu Profiad y Chwaraewr gyda Chodau Adbrynu BGMI

Mae'r gêm boblogaidd Battlegrounds Mobile India (BGMI) wedi bod yn ennill tyniant ers tynnu PUBG Mobile o farchnad India. Un o'r nodweddion sy'n gosod BGMI ar wahân yw argaeledd tystysgrifau adbrynu BGMI dyddiol, y gellir eu cyfnewid am wobrau amrywiol yn y gêm.

Mae codau adbrynu BGMI yn hwb i chwaraewyr ar gyllideb gyfyngedig. Trwy gyfnewid y tystysgrifau hyn, gall chwaraewyr gael arian cyfred yn y gêm o'r enw “Arian Anhysbys” (UC), yn ogystal ag emosiynau, eitemau, a gwelliannau ar gyfer arfau a cherbydau. Y rhan orau yw nad oes angen codau adbrynu ffres mwyach i gael Credyd Cynhwysol, gan ei gwneud hi'n haws i chwaraewyr sy'n ymwybodol o'r gyllideb gael mynediad at y gwobrau gwerthfawr hyn.

Ar gyfer Medi 12, 2023, dyma'r codau adbrynu BGMI a gynigir:

– BTOQZHZ8CQ

- TQIZBZ76F

– GPHZDBTFZM24U

— KARZBZYTR

– JJCZCDZJ9U

– UKUZBZGWF

– TIFZBHZK4A

- RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

– BMTCZBZMFS

– TQIZBz76F

– BMTFZBZQNC

- SD14G84FCC

Os ydych chi'n newydd i adbrynu codau BGMI, dyma ganllaw cam wrth gam:

1. Ewch i dudalen ad-dalu BGMI ddynodedig.

2. Cadarnhewch statws eich cyfrif BGMI.

3. Rhowch y cod promo yn gywir yn y maes a ddarperir.

4. Dewiswch "Redeem" o'r opsiynau sydd ar gael.

5. Gwiriwch eich rhestr eiddo yn y gêm i gael mynediad at yr eitemau a brynwyd.

Mae'r codau adbrynu hyn yn datgloi gwobrau amrywiol, gan gynnwys gwelliannau ar gyfer drylliau a cherbydau, yn ogystal ag ystod o eitemau yn y gêm. Mae trochi eich hun ym myd cyfareddol BGMI bellach yn fwy cyffrous fyth gyda chodau Medi 12, 2023.

