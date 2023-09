Tu Ôl i'r Gwydr: Gwersyll Hyfforddi Brenhinoedd Los Angeles - Golwg Mewnol ar Preseason NHL

Mae'r Gynghrair Hoci Genedlaethol (NHL) a Rhwydwaith NHL wedi cyhoeddi eu partneriaeth â'r Los Angeles Kings ar gyfer pedwerydd tymor eu dogfen ddogfennol mynediad llawn, Behind The Glass. Bydd y gyfres tair rhan hon, a gynhyrchir gan NHL Network ar y cyd â NHL Productions, yn rhoi golwg y tu ôl i'r llenni ar ddwyster, drama a chystadleuaeth rhagarweiniad NHL trwy lens Pencampwr Cwpan Stanley Kings dwywaith.

Bydd y tymor sydd i ddod Behind The Glass yn cynnwys taith y Kings i Hemisffer y De wrth iddynt chwarae yn erbyn yr Arizona Coyotes ym Melbourne, Awstralia ar gyfer Cyfres Fyd-eang NHL 2023. Dyma fydd y gemau NHL cyntaf erioed i'w chwarae yn Awstralia, gan ychwanegu cyffro i'r gyfres. Bydd y chwaraewyr yn cael eu meicro a'u gweld i ffwrdd o'r llawr sglefrio, gan gynnig cynnwys heb ei ail i gefnogwyr wrth iddynt gystadlu am eu lle ar y rhestr ddyletswyddau a pharatoi ar gyfer agoriad rheolaidd y tymor.

Ar ôl dwy angorfa Cwpan Stanley yn olynol, mae'r Kings wedi codi disgwyliadau ar gyfer y sefydliad. Bydd Behind The Glass yn canolbwyntio ar is-lywydd a rheolwr cyffredinol y tîm, Rob Blake, a’r prif hyfforddwr Todd McLellan, wrth iddynt arwain y tîm trwy gydol y gwersyll hyfforddi a llunio’r weledigaeth ar gyfer cystadleuydd parhaol Cwpan Stanley. Bydd y gyfres hefyd yn rhoi sylw i chwaraewyr allweddol fel y canolwr sydd newydd ei brynu Pierre-Luc Dubois, y sêr newydd Adrian Kempe a Kevin Fiala, a'r chwaraewyr craidd hynafol Anze Kopitar a Drew Doughty. Bydd Llywydd y Tîm Luc Robitaille yn rhoi mewnwelediad unigryw i'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn Frenin.

Perfformiwyd Behind The Glass am y tro cyntaf yn 2018, gan gynnig golwg digynsail i gefnogwyr ar ragdybiaeth NHL trwy lygaid y New Jersey Devils. Ers hynny, mae'r gyfres wedi cynnwys y Philadelphia Flyers a'r Nashville Predators. Bydd rhifyn eleni yn codi'r fantol gyda'r daith ryngwladol i Melbourne, Awstralia.

Gall cefnogwyr ddisgwyl gweld cynnwys bonws unigryw a chlipiau o bob pennod o Behind The Glass yn cael eu rhannu ar draws llwyfannau cyfryngau digidol a chymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #BehindTheGlass. Yn ogystal, bydd pob pennod ar gael ar blatfform YouTube NHL, gan gynnig mwy o gyfleoedd i gefnogwyr ymgysylltu â'r gyfres.

Tu ôl i'r Gwydr: Mae Gwersyll Hyfforddi Kings Los Angeles yn addo dod â chefnogwyr yn agosach at y gêm a darparu persbectif unigryw na welwyd ei debyg o'r blaen ar y tîm a'r rhagdyb. Gyda mynediad digynsail, mae'r ddogfen ddogfen hon yn sicr o gyffroi cefnogwyr wrth iddynt ragweld y tymor NHL sydd i ddod.

Ffynonellau:

- Datganiad i'r Wasg NHL: Tu ôl i'r Gwydr: Sêr NHL sy'n Dod i'r Amlwg yn cael sylw yn y Gyfres Docu (2021)

- Gwefan Swyddogol NHL