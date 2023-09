Peli Bang-On: Croniclau i'w Rhyddhau ar Gonsolau a PC

By

Bang-On Balls: Mae Chronicles, gêm antur blwch tywod byd agored, ar fin gadael Mynediad Cynnar a lansio ar lwyfannau lluosog. Bydd y gêm ar gael ar PlayStation 4, Xbox One, Switch, a PC trwy Steam ar Hydref 5. Bydd hefyd yn cael ei ryddhau ar gyfer PlayStation 5 a Xbox Series yn ddiweddarach.

Mae Publisher Untold Tales a datblygwr Exit Plan wedi gweithio'n galed i greu gêm sy'n cynnig lefel uchel o gynhyrchu ac amrywiaeth o elfennau gameplay. Mae'r gêm yn cynnwys rheolaethau tynn, gameplay amrywiol, dyluniad lefel smart, systemau AI cymhleth, a llawer o gynnwys i gadw chwaraewyr i ymgysylltu am oriau. Nod y datblygwyr oedd creu gêm y gellir ei mwynhau am ychydig funudau ymlaciol neu ei chwarae am 40 awr neu fwy.

Yn Bang-On Balls: Chronicles, mae chwaraewyr yn cymryd rheolaeth ar BOB, arwr neidio di-hid, ar daith anturiaethau epig ac anhrefn. Mae'r gêm yn cynnig archwilio a dinistrio byd agored, lle gall chwaraewyr archwilio amgylcheddau helaeth a dryllio hafoc. Mae'r bydoedd yn llawn dop o weithgareddau i'w gwneud ar eich cyflymder eich hun a chaniatáu i chwaraewyr dorri bron popeth yn eu llwybr. Mae'r gêm hefyd yn cynnig y cyfle i bownsio rhwng bydoedd â thema hanesyddol lluosog, pob un â'i fecaneg, eitemau a gelynion unigryw ei hun.

Bang-On Balls: Mae Chronicles yn cefnogi chwarae un-chwaraewr, sgrin hollt dau chwaraewr, a chwarae cydweithredol ar-lein ar gyfer hyd at bedwar chwaraewr. Gall chwaraewyr addasu eu cymeriadau gydag ystod eang o arfau, tariannau, ac eitemau â thema a gasglwyd trwy gydol y gêm. Ni fydd rhyddhau'r gêm hefyd yn cynnwys unrhyw gynnwys cosmetig y gellir ei lawrlwytho, gan ganiatáu i chwaraewyr ryddhau eu pwerau creadigol wrth addasu eu cymeriadau.

Gyda'i gameplay cyfareddol, opsiynau addasu helaeth, a chwarae cydweithredol cyffrous, mae Bang-On Balls: Chronicles yn addo cynnig profiad hwyliog a throchi i chwaraewyr ar draws sawl platfform.

Ffynonellau:

[1] Gematsu: Bang-On Balls: Bydd Chronicles yn gadael Mynediad Cynnar ac yn lansio ar gyfer PS4 - https://www.gematsu.com/games/bang-on-balls-chronicles

[2] Gematsu: PlayStation 4 - https://www.gematsu.com/platforms/playstation/ps4

[3] Gematsu: Xbox One – https://www.gematsu.com/platforms/xbox/xbox-one

[4] Gematsu: Switch – https://www.gematsu.com/platforms/nintendo/switch

[5] Gematsu: PC – https://www.gematsu.com/platforms/pc

[6] Gematsu: PlayStation 5 - https://www.gematsu.com/platforms/playstation/ps5

[7] Gematsu: Cyfres Xbox - https://www.gematsu.com/platforms/xbox/xbox-series

[8] Gematsu: Untold Tales - https://www.gematsu.com/companies/untold-tales

[9] Gematsu: Cynllun Ymadael - https://www.gematsu.com/companies/exit-plan

[10] Gematsu: Open-World - https://www.gematsu.com/genres/open-world

[11] Gematsu: Antur - https://www.gematsu.com/genres/adventure

[12] Gematsu: Co-Op – https://www.gematsu.com/genres/multiplayer/co-op