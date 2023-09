Mae Llyfrgell Sir Augusta yn Cynnig Dosbarthiadau Llythrennedd Technegol

By

Bydd Llyfrgell Sir Augusta yn Fishersville, Virginia, yn darparu dosbarthiadau llythrennedd technegol y cwymp hwn i ddarparu ar gyfer pobl o bob lefel sgiliau. Yn y farchnad swyddi rhithwir gynyddol heddiw, mae angen cynyddol am sgiliau llythrennedd digidol i sicrhau bod unigolion yn meddu ar y sgiliau technoleg angenrheidiol. Mae'r sgiliau hyn yn amrywio o dasgau sylfaenol fel anfon e-byst i amddiffyn eich hun rhag twyll seiber ac ymdrechion gwe-rwydo.

Gyda chymorth cronfa grant AT&T, nod Llyfrgell Sirol Augusta yw cydweithio â’r gymuned i gynnig gwybodaeth ddigidol gyffredinol a sgiliau arbenigol. Mae Rachael Phillips, rheolwr gwasanaethau oedolion y llyfrgell, yn amlygu pwysigrwydd llythrennedd digidol yn y gymdeithas sydd ohoni. Heb y sgiliau hyn, gall unigolion fod ar ei hôl hi yn y farchnad swyddi a chael trafferth gyda gweithgareddau o ddydd i ddydd mewn byd sy’n cael ei yrru gan dechnoleg.

Bydd y dosbarthiadau a ddarperir gan Lyfrgell Sir Augusta yn rhad ac am ddim, ond bydd lle yn gyfyngedig. Mae Phillips yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynychu i ymweld â gwefan y llyfrgell neu alw heibio i amserlen. Bydd y dosbarthiadau’n canolbwyntio ar hanfodion seiberddiogelwch, cyflwyniad i ddyfeisiau fel dyfeisiau Android ac Apple, ac adeiladu sgiliau llythrennedd digidol craidd.

Mae'r dosbarthiadau hyn yn arbennig o fuddiol i unigolion hŷn a'r rhai sy'n dychwelyd i'r gymuned. Mae Phillips yn esbonio bod llawer o bobl yn ei chael hi'n anodd dysgu sut i ddefnyddio dyfeisiau rhyngrwyd, a all arwain at ddigalondid wrth chwilio am swyddi a gweithgareddau dyddiol. Trwy gynnig y dosbarthiadau hyn, mae Llyfrgell Sir Augusta yn ceisio pontio’r gagendor digidol a sicrhau bod gan aelodau’r gymuned y sgiliau angenrheidiol i ffynnu mewn byd cynyddol ddigidol.

I gloi, mae Llyfrgell Sir Augusta yn cydnabod pwysigrwydd sgiliau llythrennedd digidol a'i nod yw darparu adnoddau a dosbarthiadau i helpu unigolion i ennill neu gryfhau'r sgiliau hyn. Gyda chefnogaeth y gymuned a chronfa grant AT&T, mae'r llyfrgell yn gwneud llythrennedd digidol yn hygyrch i bawb, waeth beth fo lefel eu sgiliau neu oedran.

