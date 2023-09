Audemars Piguet yn Dadorchuddio Datganiadau Newydd Ar Draws Pum Casgliad

By

Yn ddiweddar mae Audemars Piguet wedi cyflwyno ystod o amseryddion newydd ar draws pum casgliad gwahanol, gan arddangos eu hymrwymiad i arloesi a chrefftwaith. Ymhlith yr uchafbwyntiau mae “Jumbo” Extra-Thin y Royal Oak, y Dderwen Frenhinol Emwaith Uchel, y Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked, y Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic, a’r Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Mae'r Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin bellach yn cynnwys defnyddio titaniwm a gwydr metelaidd swmp (BMG) wrth ei adeiladu, gan roi golwg unigryw a blaengar iddo. Gwelwyd y cyfuniad o'r deunyddiau hyn gyntaf yn arlwy Only Watch 2021 y brand, ac erbyn hyn mae wedi'i ymgorffori yn y casgliad rheolaidd. Mae'r argraffiad newydd yn cael ei bweru gan galibr 7121, gan ddisodli'r safon flaenorol 2121.

I'r rhai sy'n well ganddynt ychydig o foethusrwydd, mae Audemars Piguet wedi cyflwyno pedair fersiwn gemwaith uchel o'r Royal Oak clasurol. Mae'r modelau hyn yn cynnwys y gosodiad eira prin a hynod dechnegol, sy'n ychwanegu effaith goleuol at y dyluniad eiconig. Ar gael mewn aur gwyn neu binc 18-carat, ac mewn dau faint, mae'r amseryddion hyn yn cyfuno ceinder a gwisgadwyedd.

Er mwyn parhau i ddathlu 50 mlynedd ers sefydlu’r Royal Oak, mae’r brand wedi lansio’r Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Openworked mewn aur melyn. Mae'r ychwanegiad newydd hwn yn cadw'r un DNA â'r fersiynau aur pinc a dur di-staen a ryddhawyd yn flaenorol, gyda ffocws ar dryloywder a chrefftwaith soffistigedig. Y symudiad a ddefnyddir yw'r safon 7124, sy'n hynod denau ar ddim ond 2.7mm.

I goffáu 30 mlynedd ers sefydlu Royal Oak Offshore, mae Audemars Piguet wedi datgelu dau fodel newydd mewn cerameg, titaniwm ac aur. Mae'r amseryddion hyn yn ailddehongli 2020 Cyf. 26405CE ac yn cael eu pweru gan y caliber 4401, symudiad cronograff integredig hunan-droellog gyda swyddogaeth hedfan yn ôl.

Yn olaf, i'r rhai sy'n chwilio am ragoriaeth dechnegol, mae Audemars Piguet yn cyflwyno dwy fersiwn newydd o'r Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie mewn cerameg du am y tro cyntaf. Mae'r oriorau hyn yn cynnwys technoleg Supersonnerie patent y brand, sy'n sicrhau perfformiad acwstig eithriadol. Wedi'u pweru gan galibr 2953, mae'r amseryddion hyn yn cyfuno technoleg uwch a gorffeniad traddodiadol.

Mae Audemars Piguet yn parhau i wthio ffiniau gwneud oriorau gyda'u datganiadau diweddaraf, gan gynnig ystod amrywiol o opsiynau i selogion sy'n arddangos eu harbenigedd technegol a'u dawn artistig.

