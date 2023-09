Assassin's Creed Mirage: Dychwelyd i Wreiddiau Cyfres Credo'r Assassin

Mae Assassin's Creed Mirage yn nodi carreg filltir arwyddocaol i Ubisoft Bordeaux, gan mai dyma'r tro cyntaf i'r stiwdio arwain datblygiad ar ryddhad gêm lawn. Yn adnabyddus am eu gwaith ar Wrath of the Druids DLC Valhalla, dewiswyd Bordeaux i ddatblygu'r Mirage mwy darbodus a mwy penodol, a fwriadwyd yn wreiddiol i fod yn DLC i Valhalla cyn dod yn antur ar ei phen ei hun. Wedi'i gosod yn ninas hanesyddol Baghdad, nod Mirage yw dychwelyd at wreiddiau'r gyfres Assassin's Creed a thalu gwrogaeth i'r gêm wreiddiol.

Un o agweddau allweddol Mirage yw ei bwyslais ar lechwraidd a sgowtio, gan ddod â gameplay clasurol Assassin's Creed yn ôl. Mae cyfuno cymdeithasol wedi dychwelyd, gan ganiatáu i chwaraewyr ymdoddi'n ddi-dor â'r torfeydd a llywio strydoedd prysur Baghdad's Round City. Mae Parkour hefyd yn nodwedd amlwg, oherwydd gall chwaraewyr groesi'r ddinas gan ddefnyddio toeau a pherfformio symudiadau acrobatig i osgoi ymladd. Yn ogystal, mae teithio cyflym i olygfannau cydamserol ar gael i'r rhai y mae'n well ganddynt ddull teithio cyflymach.

Mae'r Round City ei hun yn lleoliad trawiadol, yn cynnwys camlesi, gwyrddni, ac ardaloedd gwahanol gyda phensaernïaeth sy'n atgoffa rhywun o gêm gyntaf Assassin's Creed. Mae pob ardal yn cynnig profiad unigryw, fel Karkh, tref farchnad brysur, ac Abbasiyah, cartref The House of Wisdom lle mae ysgolheigion yn astudio mathemateg ac athroniaeth. Mae'r sylw i fanylion yn nyluniad y ddinas yn ychwanegu at brofiad trochi Mirage.

Yn ogystal â'r ddinas, mae Mirage hefyd yn cyflwyno ardaloedd o'r enw The Wilderness, gan ddarparu amgylchedd mwy agored ac eang sy'n debyg i'r gemau modern Assassin's Creed. Mae'r meysydd hyn yn cynnig newid cyflymdra adfywiol ac nid oes angen eu harchwilio ar gyfer y prif brofiad a yrrir gan naratif o Mirage. P'un a yw'n well gan chwaraewyr y lleoliadau trefol cyfyngedig neu'r anialwch agored, mae Mirage yn cynnig y gorau o'r ddau fyd.

Er bod Mirage yn canolbwyntio'n bennaf ar brofiadau Basim Ibn Ishaq yn Baghdad, mae yna eiliadau hefyd wedi'u gosod yn y stori gyfoes. Fodd bynnag, mae'r eiliadau hyn yn gyfyngedig, gyda'r prif bwyslais ar daith Basim. Lleoliad nodedig arall yn y gêm yw caer Alamut, sy'n gweithredu fel maes hyfforddi ar gyfer y Rhai Cudd ac yn nodion i chwedlau blaenorol Assassin's Creed.

Mae Mirage yn cyflwyno mecaneg gameplay newydd fel system enwogrwydd, lle bydd NPCs yn ymateb i weithredoedd y chwaraewr. Gall methu tasgau fel pigo pocedi arwain at NPCs yn rhybuddio gwarchodwyr a chynyddu lefel enwogrwydd y chwaraewr. Er mwyn osgoi canfod, gall chwaraewyr ddefnyddio strategaethau fel llwgrwobrwyo cerddorion i greu gwrthdyniadau neu ymladd fel dewis olaf.

Mae Assassin's Creed Mirage yn cynnig rhywbeth i gefnogwyr hirhoedlog a newydd-ddyfodiaid i'r fasnachfraint. Bydd cefnogwyr yn gwerthfawrogi wyau'r Pasg a chyfeiriadau at chwedl ehangach Assassin's Creed, tra gall newydd-ddyfodiaid neidio i mewn i'r gyfres gyda Mirage fel eu profiad cyntaf. Gyda'i ffocws ar lechwraidd, parkour, a dychwelyd i wreiddiau'r gyfres, mae Mirage ar fin cyflwyno antur Assassin's Creed gyffrous a throchi.

