Sïon Apple i Ryddhau Band FineWoven Newydd ar gyfer Apple Watch

Mae sibrydion yn awgrymu y gallai Apple ddadorchuddio band FineWoven newydd ar gyfer yr Apple Watch yn nigwyddiad iPhone 15 heddiw. Gollyngodd y gollyngwr Twitter Kosutami ddelweddau o'r band, gan arddangos ei ddyluniad ac awgrymu y gallai Apple fod yn symud tuag at ddeunyddiau mwy ecogyfeillgar ar gyfer ei ategolion.

Mae rhagdybiaethau'n nodi y gallai Apple o bosibl ddisodli ei fandiau rwber silicon, fflworoelastomer a lledr presennol gyda dewisiadau amgen cynaliadwy. Mae hyn yn cyd-fynd ag ymrwymiad parhaus y cwmni i gyfrifoldeb amgylcheddol.

Er bod y delweddau o'r band FineWoven yn rhoi cipolwg o'r hyn i'w ddisgwyl, cymysg fu'r ymatebion cychwynnol. Mae rhai gwylwyr wedi mynegi pryderon am ymddangosiad y band, gan ei weld yn denau a thyner o'i gymharu â'r offrymau lledr blaenorol. Mae'n dal i gael ei weld a fydd band FineWoven yn cwrdd â'r safonau ansawdd a osodwyd gan ategolion gorffennol Apple.

Bydd gennym eglurder ynghylch dilysrwydd y gollyngiadau hyn a manylion pellach am y bandiau Apple Watch newydd yn ystod digwyddiad iPhone 15. Ochr yn ochr â bandiau newydd, mae disgwyl i Apple hefyd gyflwyno Cyfres 9 Apple Watch, Apple Watch Ultra 2, a rhestr iPhone 15.

Cadwch draw wrth i ni roi sylw i'r holl gyhoeddiadau o ddigwyddiad Apple iPhone 15 yn fyw. Byddwn yn darparu darllediadau cynhwysfawr o'r iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Cyfres 9 Apple Watch, Apple Watch Ultra 2, iOS 17, a watchOS 10.

Ffynonellau: Gollyngwr Twitter Kosutami