iPhone 15 Pro Max Nawr Yn dechrau ar $1,199 gyda Storfa 256GB

Mae'r iPhone 15 Pro Max wedi cael rhai newidiadau mawr, a gyda'r newidiadau hyn daw pris cychwyn newydd o $1,199 ar gyfer y model 256GB. Dechreuodd Pro Max y llynedd ar $1,099, ond dim ond 128GB o storfa oedd ganddo. Mae'r iPhone newydd yn cynnig mwy o le storio ond am bwynt pris uwch.

Bydd Apple yn rhyddhau'r iPhone 15 Pro a 15 Pro Max ar Fedi 22, gyda rhag-archebion yn dechrau ddydd Gwener yma. Mae sibrydion wedi bod yn cylchredeg ers misoedd y byddai Apple yn cynyddu'r pris oherwydd y newidiadau i'r llinell, megis cyflwyno ffrâm aloi titaniwm brwsio a bezels teneuach. Mae'r iPhone 15 Pro Max newydd hefyd yn cynnwys A17 SoC cyflymach gyda GPU integredig sy'n cefnogi olrhain pelydr.

Mae'n bwysig nodi nad yw'r pris $ 1,199 ar gyfer y model 256GB yn gynnydd mewn pris ers i Apple godi'r un swm am yr un cynhwysedd storio y llynedd. Fodd bynnag, nid yw'r opsiwn pris is gyda 128GB o storfa ar gael bellach.

Yn ogystal â'r newidiadau pris a storio, mae Apple hefyd wedi gwneud rhai diweddariadau nodedig eraill i'w iPhones. Mae'r cwmni o'r diwedd wedi disodli'r porthladd Mellt sy'n heneiddio gyda phorthladdoedd USB-C ar draws ei ffonau, gan gynnwys yr AirPods Pro. Mae'r porthladd USB-C yn cefnogi'r safon USB 3 gyflymach gyda chyflymder trosglwyddo o hyd at 10Gbps. Fodd bynnag, bydd angen i ddefnyddwyr brynu cebl USB 3 math C ar wahân.

Ar ben hynny, mae cyfres iPhone 15 bellach yn cefnogi codi tâl Qi2, sef safon codi tâl newydd Apple yn seiliedig ar ei godi tâl MagSafe ei hun. Mae'r modelau Pro hefyd wedi disodli'r hen switsh cylch / dirgrynu gyda Botwm Gweithredu y gellir ei addasu, yn debyg i'r un a geir ar ffonau cyfres Apple Watch Ultra.

Ochr yn ochr â'r iPhone 15 Pro a 15 Pro Max, mae Apple hefyd wedi cyhoeddi modelau iPhone 15 a 15 Plus. Mae'r modelau hyn yn cynnwys yr Ynys Ddeinamig ac yn etifeddu'r sglodion A16 Bionic o fodelau Pro y llynedd. Mae'r prisiau cychwynnol ar gyfer yr iPhone 15 a 15 Plus yn aros yr un fath â'r llynedd ar $ 799 a $ 899 yn y drefn honno.

Ar y cyfan, mae pris cychwyn uwch ar yr iPhone 15 Pro Max newydd, ond mae'n cynnig mwy o le storio ac ystod o nodweddion a gwelliannau newydd o'i gymharu â'i ragflaenydd.

