Apple ar fin dadorchuddio iPhone 15 Lineup Yng nghanol Pryderon a Chystadleuaeth Mynediad i'r Farchnad Tsieina

Disgwylir i Apple lansio ei raglen iPhone 15 newydd heddiw, wrth wynebu heriau yn y farchnad Tsieineaidd a mwy o gystadleuaeth. Roedd yr iPhone yn cyfrif am dros hanner gwerthiannau Apple y llynedd, ond mae cyfyngiadau mynediad marchnad yn Tsieina yn fygythiad i'r cwmni. Yn ogystal, bydd yn rhaid i Apple ymgodymu â Huawei Technologies, ei brif wrthwynebydd ym marchnad ffonau clyfar premiwm Tsieina nes i reolaethau allforio yr Unol Daleithiau amharu ar fusnes ffôn Huawei. Yr wythnos diwethaf, rhyddhaodd Huawei y Mate 60 Pro, ffôn pen uchel sy'n defnyddio sglodion wedi'u gwneud yn Tsieineaidd, o bosibl yn groes i gyfyngiadau masnach a osodwyd gan lywodraeth yr UD.

Mewn ymdrech i ennill mantais dros Apple, mae Huawei wedi ymgorffori nodweddion ychwanegol fel galwadau lloeren gan ddefnyddio rhwydwaith Tsieina a gefnogir gan lywodraeth. Er bod llinell iPhone gyfredol Apple yn cynnwys galluoedd lloeren, dim ond ar gyfer sefyllfaoedd brys y maent wedi'u bwriadu. Mae Apple yn debygol o ganolbwyntio ar ei gynnyrch newydd yn ystod ei ddigwyddiad heddiw ym mhencadlys Apple Park, gyda’r newid mawr i gwsmeriaid yn newid o geblau gwefru “Mellt” perchnogol Apple i USB-C, gan gydymffurfio â rheoliadau Ewropeaidd. Mae dadansoddwyr yn rhagweld y bydd Apple yn gosod y newid hwn fel uwchraddiad, gan fanteisio ar gyflymder data cyflymach i drosglwyddo fideos o ansawdd uchel a saethwyd ar iPhones.

Mae dadansoddwyr hefyd yn disgwyl i Apple gyflwyno nodweddion newydd fel technoleg camera “periscope” ar gyfer galluoedd chwyddo gwell, sglodion wedi'u huwchraddio, ac achosion titaniwm. Y prif gwestiwn yw a fydd y nodweddion hyn yn cael eu cadw ar gyfer dyfais pen uchel newydd neu a fydd uwchraddiadau llai hefyd yn cael eu gwneud i fodelau rhatach. Mae arbenigwyr yn rhagweld y bydd Apple yn cynyddu ei bris cyfartalog fesul ffôn a werthir i hybu refeniw, ond mae'n parhau i fod yn ansicr a fydd prisiau'n cael eu codi'n gyffredinol neu'n gyfyngedig i fersiynau premiwm. Er gwaethaf dirywiad yn y farchnad ffonau clyfar fyd-eang, Apple a brofodd y gostyngiad lleiaf mewn llwythi ymhlith gwneuthurwyr ffonau clyfar mawr yn ail chwarter eleni. Fodd bynnag, mae'r farchnad gyfan yn dal i wynebu amodau heriol.

Bydd arsylwyr hefyd yn chwilio am unrhyw arwyddion am gynlluniau Apple ym maes deallusrwydd artiffisial cynhyrchiol. Mae'r cwmni wedi wynebu ymholiadau am ei fwriadau ynglŷn â'r dechnoleg hon, ond ychydig o awgrymiadau a gafwyd hyd yn hyn. Erys dyfalu a fydd Apple yn arddangos ffurf uwch o Siri neu'n rhoi cipolwg ar ei ymdrechion ymchwil a datblygu yn y maes hwn.

