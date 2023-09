Apple i Ddatgelu Dyfeisiau Newydd a Diweddariadau mewn Digwyddiad “Wonderlust”.

By

Mae Apple ar fin cynnal digwyddiad hynod ddisgwyliedig o'r enw "Wonderlust" lle disgwylir iddo ddadorchuddio dyfeisiau newydd a darparu diweddariadau ar newidiadau meddalwedd. Mae adroddiadau'n awgrymu y bydd modelau newydd o'r iPhone ac Apple Watch yn debygol o gael eu cyflwyno yn ystod y digwyddiad.

Dywedir bod yr iPhone 15 yn cynnwys gwelliannau technoleg nodedig o safbwynt dylunio. Efallai y bydd porthladdoedd codi tâl USB-C a'r nodwedd Ynys Ddeinamig yn cael eu cyflwyno ar gyfer pob model o'r iPhone 15. Mae Dynamic Island yn nodwedd sy'n caniatáu i ddefnyddwyr wirio rhybuddion a gweithgaredd cyfredol ar y gweill ar frig y sgrin.

Bydd y fersiynau sylfaen a Plus o'r iPhone 15 yn cael eu pweru gan sglodion A16, tra bydd gan y ddau iteriad arall sglodion A17. Rhagwelir y bydd gan y modelau Pro a Pro Max befel llai a meintiau arddangos uwch. Rhagwelir ymylon titaniwm hefyd. Mae adroddiadau y gellir disodli'r switsh cylch / tawel gyda “Botwm Gweithredu” ar y modelau Pro a Pro Max.

Mae disgwyl i'r Apple Watch Series 9 hefyd gael ei chyflwyno yn y digwyddiad, ynghyd â fersiwn newydd o'r Apple Watch Ultra. Efallai y bydd y ddau gynnyrch yn gweld gwelliannau mewn cyflymder prosesu ac yn cynnig mwy o opsiynau lliw.

Mae dadansoddwyr yn rhagweld y bydd gan iteriadau Pro a Pro Max o'r iPhone 15 godiad pris o $ 100 o'i gymharu â modelau blaenorol, wedi'i gyfiawnhau gan ddatblygiadau mewn technoleg, sglodion a thechnoleg batri. Fodd bynnag, disgwylir y bydd cludwyr yr Unol Daleithiau yn cynnig gostyngiadau a hyrwyddiadau i hybu gwerthiant iPhone 15.

Bydd digwyddiad Medi blynyddol Apple yn cael ei gynnal ddydd Mawrth am 10 am amser lleol yn Cupertino, California. Mae'r cwmni wedi gweld gostyngiad mewn gwerthiant net am dri chwarter cyntaf ei flwyddyn ariannol 2023, gan gynhyrchu $ 293.79 biliwn o'i gymharu â $ 304.18 biliwn yn yr un cyfnod y llynedd. Er gwaethaf hyn, mae gwerth cyfranddaliadau Apple wedi cynyddu dros 43% eleni.

