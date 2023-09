Digwyddiad “Wonderlust” Apple: Beth i'w Ddisgwyl

By

Mae'r disgwyl yn cynyddu gan fod digwyddiad hynod ddisgwyliedig Apple, “Wonderlust,” ar y gorwel. Wedi'i drefnu ar gyfer yfory, disgwylir i'r digwyddiad hwn ddatgelu rhai cynhyrchion newydd cyffrous a fydd yn swyno cefnogwyr Apple ledled y byd. Er bod rhai lansiadau wedi'u cadarnhau, fel yr iPhone 15 ac Apple Watch Series 9, mae'r felin si yn fwrlwm o ddyfalu ynghylch beth arall sydd gan Apple ar y gweill.

Un o'r lansiadau mwyaf disgwyliedig yw'r iPhone 15. Mae gollyngiadau a phobl fewnol y diwydiant wedi rhoi rhywfaint o fewnwelediad i'r hyn y gallwn ei ddisgwyl gan y llinell newydd hon o iPhones. Dywedir ei fod yn chwarae lliwiau newydd, dyluniad teneuach, a ffrâm ysgafnach wedi'i gwneud o aloi titaniwm. Disgwylir i'r arddangosfa fod ychydig yn fwy, a bydd y camera yn cynnwys lens teleffoto perisgopig sy'n cynnig gwell eglurder a llai o bwysau.

Un uwchraddio sibrydion cyffrous ar gyfer yr iPhone 15 yw ei allu trosglwyddo data cyflym Thunderbolt, a fydd yn caniatáu ar gyfer cyflymder gwefru cyflymach. Mae hon wedi bod yn nodwedd hir-ddymunol gan gefnogwyr iPhone, gan ei gwneud yn ychwanegiad y bu disgwyl mawr amdano.

Yn ogystal â'r iPhone 15, bydd Apple hefyd yn lansio Cyfres Apple Watch 9. Er bod manylion gwisgadwy newydd yn brin, disgwylir iddo ategu'r iPhone 15 a chynnig gwell ymarferoldeb a nodweddion.

Y tu hwnt i'r lansiadau hyn a gadarnhawyd, mae yna ddyfalu y gallai Apple ryddhau AirPods newydd eleni. Mae tair blynedd wedi mynd heibio ers rhyddhau'r AirPods Max, gan wneud hwn yn gyfle posibl i Apple gyflwyno fersiwn wedi'i diweddaru.

Posibilrwydd arall yw y bydd Apple yn rhoi cipolwg ar ei glustffonau “cyfrifiadura gofodol” Vision Pro sydd ar ddod, er na ddisgwylir i hwn gael ei ryddhau tan y flwyddyn nesaf.

Er y gallai fod pethau annisgwyl ar y gweill, mae’n annhebygol y bydd iPads neu Macs newydd yn cael eu datgelu yn y digwyddiad “Wonderlust”. Mae'r datganiadau hyn yn fwy tebygol o ddigwydd yn 2024 gyda chyflwyniad sglodyn M3 Apple.

I'r rhai sy'n aros yn eiddgar i wylio'r digwyddiad, bydd yn cael ei ffrydio'n fyw ar wefan Apple. Cynhelir y digwyddiad ddydd Mawrth, Medi 12, am 10 am PT (1 pm ET).

Wrth i gefnogwyr Apple gyfrif i lawr yr oriau, mae'r cyffro yn parhau i adeiladu. Gwyliwch y digwyddiad “Wonderlust” yfory, lle mae disgwyl i Apple arddangos eu datblygiadau diweddaraf a syfrdanu’r gynulleidfa unwaith eto.

