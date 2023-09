Cyflwyno Cyfres 9 Apple Watch Newydd

By

Mae Apple wedi cyflwyno'r Apple Watch Series 9 yn swyddogol, yr ychwanegiad diweddaraf i'w linell oriawr smart. Un o nodweddion allweddol y Gyfres 9 yw'r Apple S9 SiP newydd, sy'n darparu gwelliannau sylweddol mewn perfformiad ac ymarferoldeb.

Mae gan y S9 SiP CPU wedi'i uwchraddio, GPU cyflymach 30%, ac injan niwral 4-craidd. Mae'r uwchraddiadau hyn yn arwain at gyflymder dyblu ar gyfer tasgau dysgu peiriant, gan wneud y smartwatch hyd yn oed yn fwy galluog na'i ragflaenwyr. Mae'r injan niwral well hefyd yn caniatáu i geisiadau Siri gael eu prosesu ar y ddyfais ei hun, gan sicrhau gweithrediadau cyflymach a mwy diogel.

Ychwanegiad nodedig arall i Gyfres 9 yw'r sglodyn band ultrawide newydd. Mae'r sglodyn hwn yn galluogi defnyddwyr i ping eu iPhone cysylltiedig a'i leoli, yn debyg i sut mae AirTag yn gweithio. Yn ogystal, mae Cyfres 9 yn cynnwys arddangosfa sy'n gallu addasu lefelau disgleirdeb, gydag uchafswm o 2,000 nits ac o leiaf 1 nit.

Un o nodweddion amlwg Cyfres 9 yw'r ystum “tap dwbl”. Mae'r ystum hwn yn caniatáu i ddefnyddwyr reoli'r botwm cynradd mewn app trwy dapio eu bawd a'u mynegfys ddwywaith gyda'i gilydd, gan ei gwneud hi'n haws cyflawni tasgau cyffredin fel lansio'r pentwr smart neu ateb galwadau.

Mae Apple hefyd wedi datgelu'r Apple Watch Ultra 2, sy'n rhannu llawer o'r un nodweddion â Chyfres 9 ond sy'n cynnig galluoedd arddangos hyd yn oed yn fwy disglair o hyd at 3,000 nits. Mae'r Ultra 2 yn cynnwys wyneb gwylio newydd o'r enw Modular Ultra, a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer athletwyr a selogion awyr agored sydd angen cyfesurynnau GPS, gwybodaeth drychiad, neu fesuriadau dyfnder dŵr.

Mae'r Apple Watch Series 9 a'r Ultra 2 ar gael i'w harchebu ymlaen llaw gan ddechrau heddiw a byddant yn cael eu lansio'n swyddogol ar Fedi 22. Pris y Gyfres 9 yw $399, tra bod yr Ultra 2 yn costio $799. Mae Apple hefyd wedi cyflwyno bandiau arddwrn “FineWoven” ecogyfeillgar fel opsiwn ar gyfer cyfres Apple Watch.

I gael rhagor o fanylion am y cyhoeddiadau a wnaed yn ystod Digwyddiad Wonderlust Apple, edrychwch ar ein crynodeb cynhwysfawr.

Ffynonellau:

– Apple S9 SiP: Cyhoeddiad Apple

- Sglodyn band ultrawide: Cyhoeddiad Apple