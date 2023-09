Mae iOS 17 Apple yn Cyflwyno Offeryn Olrhain Emosiynau ar gyfer Iechyd

By

Mae diweddariad meddalwedd diweddaraf Apple, iOS 17, yn cynnwys nodwedd newydd sy'n galluogi defnyddwyr i olrhain eu hwyliau a'u hemosiynau dyddiol. Nod yr offeryn, a elwir yn “samplu profiad” ym maes ymchwil emosiwn, yw helpu defnyddwyr i adeiladu ymwybyddiaeth emosiynol a gwydnwch.

Mae'r offeryn olrhain emosiwn, sydd ar gael yn ap Apple's Health ar gyfer iPhone, iPad, ac Apple Watch, yn caniatáu i ddefnyddwyr gofnodi eu teimladau ar raddfa symudol o “annifyr iawn” i “dymunol iawn.” Gall defnyddwyr hefyd ddewis o restr o ansoddeiriau i labelu eu teimladau a nodi'r ffactorau a allai fod wedi dylanwadu arnynt.

Efallai y bydd penderfyniad Apple i gynnwys offeryn olrhain emosiwn yn cael ei yrru gan y diwydiant canfod a chydnabod emosiwn sy'n dod i'r amlwg, y rhagwelir y bydd yn werth biliynau o ddoleri erbyn 2024. Er bod gwyddonwyr wedi'u rhannu ynghylch a ellir casglu emosiynau'n gywir o signalau corfforol yn unig, mae Apple's mae cynnwys hunan-adrodd yn awgrymu cydnabyddiaeth o bwysigrwydd profiad goddrychol wrth ddeall emosiynau.

Mae'r nodwedd newydd yn cynnig dau ddull adrodd: “emosiynau wedi'u labelu” ar gyfer teimladau ar hyn o bryd a “hwyliau dynodedig” ar gyfer teimladau dyddiol cyffredinol. Er nad yw'r gwahaniaeth rhwng emosiynau a hwyliau wedi'i ddiffinio'n glir, gallai cynnig y gallu i ddefnyddwyr ddewis gwahanol fframiau amser a mathau o deimladau helpu i gynyddu hunanymwybyddiaeth a nodi rhagfarnau yn y cof a sbardunau hwyliau.

Er bod y nodwedd bresennol ond yn dal dimensiwn falens teimlad (pleserusrwydd vs. annifyrrwch), mae ymchwilwyr yn awgrymu y byddai mesur lefelau dymunoldeb, annymunoldeb a chyffro ar wahân yn darparu dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o deimladau person. Mae rhestr gychwynnol Apple o gategorïau teimladau, fodd bynnag, yn cwmpasu ystod eang o emosiynau ac mae'n fan cychwyn da.

Mae ymchwil wedi dangos y gall monitro a labelu teimladau wella gwahaniaethu emosiynol a helpu unigolion i ymdopi â thrallod, sy'n cyfrannu at well gweithrediad seicolegol. Yn ogystal, mae astudiaethau diweddar yn awgrymu y gall patrymau o amrywiadau eiliad-i-foment mewn teimladau bob dydd fod yn arwydd o faterion iechyd meddwl. Mae sylfaen defnyddwyr mawr Apple a'i hanes o gydweithio ar ymchwil yn cynnig cyfleoedd addawol ar gyfer hybu ein dealltwriaeth a'n triniaeth o anhwylderau iechyd meddwl cyffredin.

Er bod Apple yn sicrhau defnyddwyr bod mesurau preifatrwydd a diogelwch ar waith i amddiffyn eu data iechyd, mae'r nodwedd newydd yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddwyr rannu gwybodaeth bersonol ychwanegol. Mae'n bwysig i ddefnyddwyr bwyso a mesur y manteision posibl yn erbyn y risgiau ac ystyried eu lefel cysur o rannu data o'r fath.

