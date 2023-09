Apple yn Datgelu Sglodion Pwerus A17 Pro mewn Digwyddiad Blynyddol

By

Mae Apple wedi synnu selogion technoleg trwy ddadorchuddio ei sglodyn “Pro” cyntaf, yr A17 Pro, yn ystod ei ddigwyddiad cwympo blynyddol. Gyda maint 3 nanomedr, yr A17 Pro yw silicon symudol mwyaf pwerus Apple hyd yn hyn, gyda thransistorau trawiadol 17 biliwn a CPU chwe chraidd. Mae'r sglodyn newydd hwn yn cynnig gwelliannau sylweddol mewn perfformiad o'i gymharu â'i ragflaenydd, yr A16.

Yn ôl Apple, mae dau graidd perfformiad yr A17 Pro 10 y cant yn gyflymach na'r A16, tra bod ei bedwar craidd effeithlonrwydd yn darparu perfformiad gwell fesul wat. Yn ogystal, adroddir bod y GPU 6-craidd 20 y cant yn gyflymach nag o'r blaen ac mae'n cyflwyno nodweddion graffeg uwch fel olrhain pelydrau carlam caledwedd.

Mae galluoedd uwch yr A17 Pro yn arbennig o apelio at ddatblygwyr gemau. Yn ystod y digwyddiad, cyhoeddodd Apple y byddai teitlau poblogaidd fel Resident Evil 4, Resident Evil Village, a The Division Resurgence yn gwneud eu ffordd i'r iPhone, gan arddangos potensial hapchwarae'r sglodyn pwerus hwn.

Efallai y bydd rhai yn meddwl tybed pam y dewisodd Apple labelu'r sglodyn hwn yr A17 Pro. Mae dyfalu'n codi a fydd fersiwn llai o'r sglodyn hwn yn cael ei ddefnyddio yn iPhone 16 y flwyddyn nesaf. Mae'r penderfyniad strategol hwn yn rhoi mwy o hyblygrwydd i Apple yn y dyfodol. Yn hytrach na gorfod cyfiawnhau dileu rhai nodweddion mewn model llai costus, gallant gyflwyno sglodyn ychydig yn arafach sy'n dal i gynnig uwchraddiad o'r A16.

Wrth i fwy o fanylion ddod i'r amlwg o ddigwyddiad 'Wonderlust' Apple, mae selogion technoleg yn rhagweld yn eiddgar y posibiliadau sydd o'u blaenau gyda'r sglodyn A17 Pro. Mae'n amlwg bod Apple yn gwthio ffiniau arloesi silicon symudol, gan baratoi'r ffordd ar gyfer gwell perfformiad a phrofiad defnyddiwr hyd yn oed yn fwy trochi.

