Tata Play Binge Partners gydag Apple TV+ yn India

Mae cydgrynhowr sianeli Indiaidd, Tata Play Binge, wedi cyhoeddi cydweithrediad ag Apple TV + i ddod â'i gyfresi poblogaidd a'i ffilmiau gwreiddiol i farchnad India. Mae'r bartneriaeth hon yn nodi'r gyntaf o'i math ar gyfer Apple TV + yn India.

Trwy’r cydweithrediad hwn, bydd gwylwyr Indiaidd yn cael mynediad at ystod eang o gyfresi fel “Ted Lasso,” “Shrinking,” “Silo,” “Hijack,” “Foundation,” “Tehran,” “Sas,” “Platonic,” “Gwahaniad,” “Sioe’r Bore,” “Chwiorydd Drwg,” “Ceffylau Araf,” a “Planed Cynhanesyddol.” Yn ogystal, bydd Apple Original Films gan gynnwys “CODA” a “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse,” “Ghosted,” a’r dangosiad cyntaf yn ddiweddar “The Beanie Bubble” hefyd ar gael ar y platfform.

I ddathlu'r lansiad, mae ymgyrch hysbysebu yn cynnwys y sêr Bollywood Saif Ali Khan a Katrina Kaif wedi'i chychwyn. Disgwylir i'r cydweithrediad hwn ehangu ymhellach gyrhaeddiad Apple TV + ym marchnad India a darparu ystod amrywiol o gynnwys i wylwyr Indiaidd.

Yn ogystal â chyfresi a ffilmiau sydd eisoes ar gael ar Apple TV +, bydd y platfform hefyd yn rhyddhau ffilmiau gwreiddiol newydd yn India. Mae rhai o’r datganiadau sydd i ddod yn cynnwys “Killers of the Flower Moon” gan Martin Scorsese gyda Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, a Lily Gladstone, y ffilm gyffro ysbïwr “Argylle” gyda Henry Cavill, Sam Rockwell, a Bryce Dallas Howard, “Napoleon” Ridley Scott yn serennu Joaquin Phoenix, a nodwedd rasio Fformiwla Un di-deitl Joseph Kosinski gyda Brad Pitt.

Disgwylir i'r cydweithrediad rhwng Tata Play Binge ac Apple TV + ailddiffinio'r dirwedd ffrydio yn India, gan gynnig ystod ehangach o ddewisiadau cynnwys i wylwyr yn y wlad.

Nippon TV yn Datgelu Fformatau Newydd ym Marchnad Hawliau MIPCOM

Mae Nippon TV, sefydlwr fformatau poblogaidd Japaneaidd fel “Shark Tank,” ar fin lansio pedwar eiddo newydd yn y farchnad hawliau MIPCOM sydd ar ddod yn Ffrainc. Mae'r priodweddau hyn yn cynnwys fformat wedi'i sgriptio o'r enw “The Greatest Teacher,” lle mae athrawes ysgol yn mynd yn ôl mewn amser i ddatgelu dirgelwch pwy a'i gwthiodd oddi ar y to.

Bydd dau fformat heb eu sgriptio hefyd yn cael eu datgelu, gan gynnwys “Suspects on the Set,” cyfuniad o ddrama drosedd wedi'i sgriptio a brwydr ymchwilio heb ei sgriptio, a “5 Friends, 5 Favours!,” sioe gêm yn y stiwdio lle mae ffrindiau'n cystadlu i ennill i'w seleb. ffrindiau.

Yn ogystal, bydd Nippon TV yn cyflwyno teitl anime o'r enw “The Apothecary Diaries,” sy'n addasiad o gyfres ddirgelwch cyfnod poblogaidd gyda dros 24 miliwn o gopïau wedi'u gwerthu.

Mynegodd Nishiyama Mikiko, Is-lywydd Gweithredol Busnes Byd-eang yn Nippon TV, ymrwymiad y cwmni i gryfhau ei alluoedd cynhyrchu a dosbarthu. Nod Nippon TV yw cynhyrchu rhaglenni gwreiddiol ac archwilio addasiadau cyfresi mewn marchnadoedd rhyngwladol trwy bartneriaethau a fersiynau peilot sy'n cael eu cynhyrchu a'u darlledu yn Japan.

Mae'r fformatau newydd hyn gan Nippon TV yn addo dod â chynnwys unigryw a deniadol i gynulleidfaoedd yn Japan a ledled y byd.

Mandala Du yn Caffael Hawliau Gwerthu Byd i “Beth Sy'n Llechu O Dan”

Mae Black Mandala, arbenigwr ffilmiau genre yn Seland Newydd, wedi sicrhau hawliau gwerthu byd-eang i’r ffilm gyffro arswyd “What Lurks Beneath.” Wedi'i chyfarwyddo gan Jamie Bailey, mae'r ffilm yn canolbwyntio ar griw llong danfor llynges sydd ar fin gwrthdaro niwclear a'r Rhyfel Byd III. Pan fydd gwraig noeth dirgel yn ymddangos, mae tensiynau'n codi wrth iddyn nhw amau ​​ei bod hi'n ymdreiddiad o Rwsia. Fodd bynnag, maent yn darganfod yn fuan ei bod yn rhywbeth llawer mwy peryglus.

Mae cast “What Lurks Beneath” yn cynnwys Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek, a’r newydd-ddyfodiad Dela Reilley. Cafodd y ffilm ei dangosiad cyntaf yn y byd yng Ngŵyl Ffilm Fantastic Buffalo Dreams yn nhalaith Efrog Newydd.

Wedi’i chynhyrchu gan Mem Ferda o FilmCore ac yn weithredwr a gynhyrchwyd gan Ken Bressers o Dystopian Films ar y cyd ag Into Frame Films Bailey, mae “What Lurks Beneath” yn cynnig profiad sinematig gwefreiddiol a dwys i selogion ffilmiau genre.

Alan Carr yn cynnal Sioe Cwis y BBC “Picture Slam”

Mae beirniad “RuPaul’s Drag Race UK” a “Interior Design Masters Cyflwynydd” Alan Carr yn cymryd rôl gwesteiwr rhaglen gwis y BBC “Picture Slam.” Ym mhob rownd, cyflwynir bwrdd llawn lluniau o wahanol bynciau i dri thîm sy'n cynnwys dau gystadleuydd. Rhaid i'r timau adnabod y lluniau yn gywir yn erbyn y cloc. Mae clirio bwrdd llawn gydag atebion cywir yn arwain at fonws arian parod i'r tîm.

Bydd y tîm sydd yn y rownd derfynol yn cael cyfle i ennill gwobr o £10,000 ($12,500) os gallant enwi’r holl luniau’n gywir. Mae “Picture Slam” yn cynnig fformat sioe gwis gyffrous a chyflym i wylwyr brofi eu gwybodaeth a chystadlu am wobr ariannol sylweddol.

Ffynonellau:

– [Ffynhonnell 1]

– [Ffynhonnell 2]

– [Ffynhonnell 3]

– [Ffynhonnell 4]