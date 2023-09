Gwefan Apple Store yn Mynd All-lein Cyn Lansio iPhone 15

Aeth gwefan Apple Store dros dro all-lein fore Mawrth, ychydig oriau cyn lansiad disgwyliedig yr iPhone 15. Roedd y dudalen lanio yn dangos neges yn nodi bod y wefan yn cael ei diweddaru ac yn annog ymwelwyr i wirio yn ôl yn fuan. Arddangoswyd logo Apple glas-a-llwyd animeiddiedig, sydd hefyd yn gysylltiedig â digwyddiad lansio iPhone 15, ynghyd â dolen weithredol i'r llif byw.

Mae Prif Swyddog Gweithredol Apple, Tim Cook, ar fin dadorchuddio'r fersiwn ddiweddaraf o gynnyrch blaenllaw'r cwmni am 1 pm ET o Theatr Steve Jobs Apple Park. Mae'n parhau i fod yn aneglur a oedd damwain y wefan yn ganlyniad i ddiddordeb aruthrol yn yr iPhone 15 neu a yw Apple yn gwneud newidiadau i'w farchnad ar-lein.

Disgwylir i'r iPhone 15 gael ei ryddhau ar Fedi 22, gyda thri model ar gael ar wahanol bwyntiau pris. Bydd y fersiwn safonol yn dechrau ar $799, tra bydd yr opsiwn Pro Max yn cael ei brisio ar $1,099. Un newid nodedig yn yr iPhone 15 yw mabwysiadu porthladd codi tâl safonol USB-C, yn unol â mandad yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r symudiad hwn yn nodi gwyriad oddi wrth borthladd gwefru Mellt perchnogol Apple.

Mae sibrydion ynghylch yr iPhone 15 yn cynnwys cyflwyno “Botwm Gweithredu,” a fydd yn rhoi mynediad cyflym i ddefnyddwyr i amrywiol swyddogaethau a gosodiadau heb ddatgloi'r ddyfais na llywio trwy apiau. Er bod y manylion yn brin, mae arbenigwyr yn credu y gallai'r botwm hwn wahaniaethu rhwng yr iPhone 15 Pro a modelau blaenorol.

Mae Apple fel arfer yn cyflwyno cynnyrch newydd yn yr hydref, a rhyddhawyd yr iPhone 14 ym mis Medi y llynedd. Profodd stoc y cwmni, a gyrhaeddodd gyfalafiad marchnad uchaf erioed o $3 triliwn, ychydig o ostyngiad yn ystod masnachu yn gynnar yn y bore ddydd Mawrth.

