Partner Apple a AAA i ddod â Chymorth Ymyl Ffordd â Phwer Lloeren i iPhones

Mae Apple wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gydag AAA i ddod â Chymorth Ymyl Ffordd wedi'i bweru â lloeren i'r iPhone 15 ac iPhone 14. Mae'r nodwedd hon yn ehangu ar yr SOS Argyfwng presennol trwy loeren, a gyflwynwyd gyda'r iPhone 14. Gyda'r gwasanaeth newydd hwn, gall defnyddwyr iPhone yn awr yn derbyn cymorth ar gyfer trafferthion ceir fel teiar fflat neu redeg allan o nwy pan fyddant allan o ystod ffôn symudol.

Wrth actifadu iPhone 14 neu iPhone 15 newydd, bydd defnyddwyr yn cael dwy flynedd o fynediad am ddim i SOS Brys a Chymorth Ymyl Ffordd. Mae'r gwasanaethau a ddarperir trwy'r nodwedd hon wedi'u cynnwys o dan delerau aelodaeth AAA ar gyfer aelodau AAA, neu ar gael ar sail talu-wrth-ddefnydd i'r rhai nad ydynt yn aelodau.

I gael mynediad at y gwasanaeth Cymorth Ymyl Ffordd, gall defnyddwyr anfon neges destun at AAA am gymorth mewn sefyllfaoedd brys fel cael eu cloi allan o'u car neu redeg allan o danwydd. Mae'r nodwedd hon yn defnyddio Testun Argyfwng Apple trwy opsiwn lloeren pan nad oes signal cellog na Wi-Fi ar gael.

Pan fydd defnyddiwr yn cysylltu ag AAA am gymorth, bydd holiadur byr yn ymddangos ar y sgrin i gasglu manylion hanfodol. Yna gellir trosglwyddo'r manylion hyn trwy loeren i AAA, a fydd yn anfon neges uniongyrchol at y defnyddiwr ac yn anfon cymorth i'w leoliad. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod y nodwedd loeren hon angen llinell welediad clir i'r awyr, felly efallai na fydd yn gweithio mewn ardaloedd coediog iawn neu leoliadau eraill gyda golygfeydd rhwystredig.

Er nad yw Apple wedi cyhoeddi'r gost ar gyfer SOS Brys ar ôl y ddwy flynedd gychwynnol, mae'n ychwanegiad i'w groesawu i ddefnyddwyr iPhone a allai fod angen cymorth mewn ardaloedd anghysbell neu sefyllfaoedd lle nad oes dulliau cyfathrebu traddodiadol ar gael.

Ffynonellau: Apple, AAA