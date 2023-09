Apple i Gyhoeddi Modelau iPhone Newydd a Mwy yn y Prif Ddigwyddiad

By

Mae Apple yn paratoi i ddatgelu ei gyfres ddiweddaraf o fodelau iPhone yn ystod ei brif ddigwyddiad y bu disgwyl mawr amdano, o'r enw "Wonderlust." Mae'r digwyddiad wedi'i drefnu ar gyfer dydd Mawrth am 10 AM PT a bydd yn cael ei ffrydio'n fyw i gynulleidfaoedd ledled y byd. Ochr yn ochr â'r iPhones newydd, efallai y bydd Apple hefyd yn dadorchuddio Apple Watch newydd ac yn darparu diweddariadau ar y headset Vision Pro VR sydd ar ddod.

Mae sibrydion yn awgrymu y bydd Apple yn cyflwyno pedwar model iPhone cenhedlaeth nesaf: yr iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ac iPhone 15 Pro Max. Yn nodedig, disgwylir i'r modelau “Pro” gynnwys newid o fframiau dur gwrthstaen i fframiau titaniwm ysgafnach a theneuach o bosibl. Tra bod yna ddyfalu ynglŷn â sut y bydd yn edrych, bydd y manylion yn cael eu cadw tan y gynhadledd.

Un newid arwyddocaol y mae Apple yn debygol o'i gyhoeddi yw'r newid o'i borthladd Mellt perchnogol i'r porthladd USB-C a fabwysiadwyd yn ehangach. Mae'r newid hwn yn cael ei yrru gan reoliadau'r UE a gallai fod â goblygiadau o ran sut mae prynwyr iPhone yn y dyfodol yn ymgysylltu â'u dyfeisiau. Mae'n dal i gael ei weld sut y bydd Apple yn cyflwyno ac yn cyfiawnhau'r newid hwn i'w gwsmeriaid.

Yn ogystal â datgeliad yr iPhone, efallai y bydd Apple yn manteisio ar y cyfle i ddadorchuddio iteriad newydd o'r Apple Watch. Mae gan y cwmni hanes o adnewyddu ei ddyfais gwisgadwy boblogaidd yn flynyddol, er bod manylion am yr Apple Watch newydd yn dal yn brin.

Ar ben hynny, efallai y bydd Apple yn cyffwrdd yn fyr â'r Vision Pro, ei glustffonau rhith-realiti hir-ddisgwyliedig. Gyda digwyddiad yr iPhone yn denu cryn dipyn o sylw, ni fyddai'n syndod pe bai Apple yn darparu diweddariadau ar gynnydd y Vision Pro cyn ei lansiad disgwyliedig y flwyddyn nesaf.

I wylio llif byw y prif ddigwyddiad, gall gwylwyr ei gyrchu'n uniongyrchol ar wefan swyddogol Apple neu trwy YouTube. Bydd y digwyddiad ar gael ar ffrwd fyw YouTube, a bydd app Apple TV yn arddangos y digwyddiad byw yn ogystal â rhai blaenorol ar gyfer y rhai sy'n well ganddynt ddefnyddio Apple TV.

Gyda'r modelau iPhone newydd yn cael eu dadorchuddio ar fin digwydd, diweddariadau posibl i'r Apple Watch, a mewnwelediad i ddatblygiad y headset Vision Pro VR, mae prif ddigwyddiad Apple yn addo arddangosfa gyffrous o arloesiadau ac offrymau diweddaraf y cwmni.

Ffynonellau:

– [Teitl yr Erthygl Ffynhonnell] (ffynhonnell-url)