Apple i Gyhoeddi Modelau iPhone Newydd a Diweddariadau Posibl i Apple Watch a Vision Pro yn y Prif Ddigwyddiad

Disgwylir i Apple ddadorchuddio ei gyfres ddiweddaraf o fodelau iPhone yn ystod ei brif ddigwyddiad “Wonderlust” sydd ar ddod. Mae sïon bod y cawr technoleg yn cyflwyno’r genhedlaeth nesaf o iPhones, gan gynnwys yr iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ac iPhone 15 Pro Max. Yn gyffrous, efallai y bydd Apple yn dewis fframiau titaniwm yn lle dur gwrthstaen ar gyfer ei fodelau “Pro”, gan arwain at ddyfeisiau ysgafnach a bezels sgrin deneuach o bosibl. Er bod yr union ymddangosiad yn parhau i fod yn anhysbys, bydd cynhadledd Apple yn rhoi'r cipolwg cyntaf o'r dyluniadau newydd hyn.

Mewn ymateb i reoliadau'r UE, disgwylir i Apple hefyd ddisodli ei borthladd Mellt perchnogol gyda'r porthladd USB-C mwy safonol. Mae'r newid hwn yn gyfle diddorol i Apple fynd i'r afael â sut mae'n bwriadu llywio'r newid hwn a sut y bydd defnyddwyr yn ymateb i'r newid hwn.

Ochr yn ochr â'r modelau iPhone, efallai y bydd Apple yn manteisio ar y cyfle i gyflwyno iteriad newydd o'r Apple Watch. Yn hanesyddol, mae'r cwmni'n adnewyddu ei raglen oriawr smart yn flynyddol, er bod manylion penodol ynghylch y diweddariadau posibl ar gyfer Apple Watch eleni yn parhau i fod yn brin.

Ar ben hynny, efallai y bydd Apple yn trafod y Vision Pro yn ystod y prif ddigwyddiad. Er bod gwybodaeth gyfyngedig ar gael, mae'r cwmni'n rhagweld y bydd yn lansio ei glustffonau rhith-realiti, y Vision Pro, yn y flwyddyn i ddod. O ystyried y sylw sylweddol a roddwyd gan ddigwyddiadau iPhone Apple, bydd unrhyw fewnwelediadau a rennir ynghylch y Vision Pro yn sicr yn tanio'r disgwyliad ar gyfer y cynnyrch hwn sydd ar ddod.

I'r rhai sy'n awyddus i wylio'r digwyddiad, bydd Apple yn ffrydio'r cyweirnod yn fyw ar YouTube, lle gall gwylwyr gael mynediad i'r llif byw yn uniongyrchol ar y dudalen hon. Gall defnyddwyr Apple TV hefyd ymuno â'r cyffro trwy lansio'r app teledu a lleoli'r adran “Digwyddiad Arbennig Apple” i wylio'r digwyddiad yn fyw neu ailedrych ar gyweirnod y gorffennol. Fel arall, gall unigolion heb Apple TV neu hoffter o YouTube ddibynnu ar adran Digwyddiadau Apple ar wefan Apple i ffrydio'r digwyddiad yn fyw yn eu porwr dewisol, gan gynnwys Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, a Google Chrome.

Ar y cyfan, mae prif ddigwyddiad Apple yn addo cyflwyno amrywiaeth o gyhoeddiadau cyffrous, gan arddangos y modelau iPhone diweddaraf, diweddariadau posibl i'r Apple Watch, a mewnwelediadau i'r Vision Pro y mae disgwyl mawr amdano.

