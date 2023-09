Apple yn Dadorchuddio Llinell iPhone 15 mewn Digwyddiad Wonderlust

By

Mae Apple wedi cyhoeddi lansiad ei gyfres iPhone 15 hir ddisgwyliedig yn nigwyddiad Wonderlust. Cyflwynodd y digwyddiad, a fydd yn cael ei ddarlledu o swyddfa Apple's Cupertino, bedwar iPhones newydd - yr iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ac iPhone 15 Pro Max.

Un o'r newidiadau mawr yn y gyfres iPhone 15 yw'r newid i gefnogaeth USB Math-C. Dywedir bod y symudiad hwn oherwydd rheoliadau'r UE sy'n eiriol dros gysylltiadau dyfais safonol. Er y gallai fod gan fodelau safonol iPhone 15 gyflymder gwefru cyfyngedig gyda cheblau ardystiedig Apple, bydd yr iPhone 15 Pro a Pro Max yn cynnig cyflymder trosglwyddo data cyflymach.

O ran dyluniad, disgwylir i fodelau iPhone 15 a 15 Plus gynnwys cefn gwydr ac ochrau alwminiwm. Ar y llaw arall, bydd y fersiynau Pro pen uwch yn dod â dyluniad titaniwm, gan eu gwneud yn fwy gwydn ac yn ysgafnach. Bydd y modelau Pro hefyd yn cael eu pweru gan y chipset A17 newydd, gan arwain at well perfformiad a bywyd batri.

Mae Apple hefyd ar fin rhyddhau diweddariadau i'w linellau gwylio, gan gynnwys y Apple Watch Series 9 ac Apple Watch Ultra. Bydd yr oriorau hyn yn cynnwys rhai newidiadau dylunio sylfaenol tra'n cynnal yr un edrychiad cyffredinol â modelau'r llynedd.

Cyhoeddiad cyffrous arall yw cynllun Apple i drosi ei ategolion Mellt i USB-C. Yr AirPods Pro poblogaidd fydd un o'r cynhyrchion cyntaf i wneud y trawsnewid hwn. Mae Apple hefyd yn bwriadu cyflwyno codi tâl USB-C ar gyfer ei AirPods ac AirPods Max rheolaidd yn y flwyddyn i ddod.

Yn ogystal, bydd Apple yn datgelu'r amserlenni rhyddhau ar gyfer iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, a tvOS 17, a ddadorchuddiwyd yn flaenorol yn nigwyddiad WWDC 23 y cwmni ym mis Mehefin.

Ar y cyfan, mae digwyddiad Wonderlust Apple yn addo datblygiadau cyffrous yn ei offrymau iPhone, gwylio ac affeithiwr, tra hefyd yn mynd i'r afael â phwysau rheoleiddiol a gwella profiad y defnyddiwr.

Diffiniadau:

- USB Math-C: Cysylltydd safonol a rhyngwyneb cebl sy'n caniatáu trosglwyddo data a darparu pŵer yn gyflymach.

- Rheoliadau'r UE: Rheoliadau a osodwyd gan yr Undeb Ewropeaidd i sicrhau cysondeb a safoni mewn cysylltiadau dyfeisiau.

- Chipset A17: Y sglodyn prosesydd a ddefnyddir yn y gyfres iPhone 15 Pro, sy'n adnabyddus am ei berfformiad gwell a'i effeithlonrwydd ynni.

Ffynonellau:

