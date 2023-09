Apple yn Cyhoeddi Dyddiad Rhyddhau ar gyfer iOS 17

By

Mae Apple o'r diwedd wedi datgelu'r dyddiad rhyddhau ar gyfer iOS 17 yn ystod ei ddigwyddiad diweddar. Bydd y fersiwn ddiweddaraf o'r feddalwedd ar gael i'w huwchraddio am ddim ddydd Llun, Medi 18. Daw'r cyhoeddiad hwn ar ôl llawer o ddisgwyliad gan ddefnyddwyr Apple ers i'r meddalwedd gael ei gyhoeddi gyntaf yn nigwyddiad WWDC ym mis Mehefin. Disgwylir i iOS 17 drawsnewid profiad yr iPhone yn llwyr.

Cyn y datganiad swyddogol, roedd fersiwn beta o iOS 17 ar gael i brofwyr. Fodd bynnag, bydd y fersiwn lawn nawr ar gael i bawb. Mae yna nifer o nodweddion cyffrous sydd wedi denu sylw ymhlith defnyddwyr. Un o'r nodweddion hyn yw uwchraddio FaceTime, gan ganiatáu i ddefnyddwyr adael negeseuon llais fideo. Yn ogystal, bydd teclyn o'r enw NameDrop yn galluogi defnyddwyr i rannu gwybodaeth gyswllt yn hawdd trwy gadw eu ffonau yn agos at ei gilydd. I'r rhai sy'n mwynhau trefnu, mae ap newyddiadurol newydd hefyd wedi'i gyflwyno.

Un gwelliant sylweddol sydd wedi dal diddordeb llawer yw'r addewid o nodwedd awtocywir gwell. Dywedir bod yr awtocywir hwn wedi'i ddiweddaru yn dysgu o ddewisiadau'r defnyddiwr, gan ddileu rhwystredigaeth amnewid geiriau anfwriadol.

Ar y dyddiad lansio, sef Medi 18, gellir cyrchu iOS 17 trwy ddiweddaru'r feddalwedd. Bydd hyn yn galluogi defnyddwyr i fwynhau'r holl nodweddion newydd a gwell sydd wedi'u cyflwyno. Mae Apple yn parhau i ddarparu datblygiadau sy'n gwella profiad y defnyddiwr i'w gwsmeriaid.

Ffynonellau:

- Cyhoeddiad Digwyddiad Apple