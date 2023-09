Digwyddiad Apple 2023: A all iPhone 15 Troi'r Llanw ar gyfer Apple Inc.?

By

Mae dadorchuddio iPhone hynod ddisgwyliedig Apple Inc. bob amser yn foment arwyddocaol i'r cwmni, ac mae digwyddiad eleni yn dal hyd yn oed mwy o bwysau. Gyda chyflwyniad llinell newydd yr iPhone 15, nod Apple yw gwrthdroi cyfres o werthiannau swrth ac ailgynnau cyffro defnyddwyr.

Mae'r cawr technoleg yn wynebu amrywiaeth o heriau, gan gynnwys arafu diwydiant ehangach yn y galw am ffonau clyfar a phryderon am bresenoldeb y cwmni yn Tsieina, ei farchnad ryngwladol fwyaf. Yn ogystal, efallai na fydd y penderfyniad i newid i safon codi tâl USB-C yn cyd-fynd yn dda â defnyddwyr sydd wedi casglu casgliadau o ategolion Mellt.

Fodd bynnag, mae yna ffactorau addawol yn gweithio o blaid Apple. Yr iPhone yw cynnyrch mwyaf proffidiol y cwmni o hyd, gan gyfrif am tua hanner ei werthiant. Mae gallu Apple i wthio modelau pen uwch gyda nodweddion unigryw hefyd wedi ei helpu i gynnal y galw a chodi prisiau premiwm.

Er gwaethaf y cwymp cyffredinol yn y farchnad ffonau clyfar, mae Apple wedi perfformio'n well na'i gystadleuwyr. Tra bod llwythi iPhone wedi llithro 2% y chwarter diwethaf, gwelwyd gostyngiad llawer mwy serth o 15% yn Samsung Electronics Co. Mae'r gwydnwch cymharol hwn wedi galluogi Apple i ennill cyfran o'r farchnad yn y diwydiant.

Un rhwystr posibl i Apple yw derbyniad yr iPhone 15 yn Tsieina. Er bod y farchnad Tsieineaidd wedi bod yn fan disglair i'r cwmni, mae gwaharddiadau diweddar y llywodraeth a chystadleuaeth gan Huawei Technologies Co. wedi codi pryderon ynghylch y teimlad gwanhau posibl tuag at Apple. Fodd bynnag, mae Apple wedi wynebu heriau tebyg yn y gorffennol ac wedi llwyddo i adlamu.

Wrth i Apple ddadorchuddio ei iPhone diweddaraf a diweddariadau i gynhyrchion eraill fel yr Apple Watch ac AirPods, bydd pob llygad ar berfformiad y cwmni. Bydd y tymor gwyliau yn brawf litmws ar gyfer gallu Apple i oresgyn yr heriau hyn ac adennill momentwm yn y farchnad ffôn clyfar.

