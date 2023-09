Bargeinion Dydd Gwener Du Afal Cynnar: Beth i'w Ddisgwyl a Ble i Ddod o Hyd iddynt

By

Mae'r tymor gwyliau o gwmpas y gornel, ac mae hynny'n golygu ei bod hi'n bryd dechrau meddwl am eich siopa gwyliau. Ar gyfer selogion technoleg a chefnogwyr Apple, Dydd Gwener Du yw'r amser perffaith i gael bargeinion gwych ar gynhyrchion Apple. Er bod gwerthiannau swyddogol Dydd Gwener Du yn dal i fod ychydig wythnosau i ffwrdd, mae bargeinion cynnar Apple Black Friday eisoes yn dechrau dod i mewn.

O ran bargeinion Dydd Gwener Du, mae teclynnau technoleg bob amser yn gategori poblogaidd, ac nid yw dyfeisiau Apple yn eithriad. Er mai anaml y mae Apple yn cynnig gostyngiadau ar eu cynhyrchion eu hunain, mae digon o fargeinion i'w cael os ydych chi'n gwybod ble i edrych. O Apple Watches i AirPods, MacBooks, a mwy, gallwch arbed teclynnau yn gynnar i bawb ar eich rhestr.

Yn ôl John Thompson, Golygydd Iechyd Dynion a Masnach, mae rhai o'r cynhyrchion i gadw llygad ar y tymor gwyliau hwn yn cynnwys yr AirPods Pro (2nd Gen), Apple Watch Series 8, AirPods Max, a'r Apple Watch Ultra. Mae'r cynhyrchion hyn wedi bod ar y farchnad ers dros flwyddyn bellach, a gyda datganiadau Apple newydd ar y gorwel, efallai y bydd rhai gostyngiadau annisgwyl.

O ran smartwatches, mae opsiynau Apple yn integreiddio'n ddi-dor i'ch ecosystem iOS. Daw'r gostyngiad diweddaraf o'r brand, Cyfres Apple Watch 8, ag ystod o nodweddion iechyd a ffitrwydd. Os ydych chi'n chwilio am opsiwn mwy cyfeillgar i'r gyllideb, mae'r Apple Watch SE (1st Gen a 2nd Gen) yn cynnig ymarferoldeb tebyg ar bwynt pris is.

O ran clustffonau diwifr, mae'r AirPods gan Apple yn ddewis poblogaidd. Mae'r AirPods Pro ac AirPods Max yn cynnig ansawdd sain o'r radd flaenaf, tra bod yr AirPods safonol (2il Gen) yn opsiwn mwy fforddiadwy. Os ydych chi'n chwilio am bâr o glustffonau ar gyfer y gampfa neu gymudo, mae yna fodel AirPod sy'n addas i'ch anghenion.

Mae iPads Apple hefyd yn werth eu hystyried yn ystod gwerthiant Dydd Gwener Du. Mae'r iPad Air a'r iPad Mini yn opsiynau cymudwyr a chyfeillgar i deithio sy'n cynnig hygludedd a chyfleustra. Mae'r iPad (9th Gen) yn opsiwn mwy cyfeillgar i'r gyllideb sy'n dal i ddarparu'r holl nodweddion sydd eu hangen arnoch mewn tabled.

Os ydych chi yn y farchnad am liniadur newydd, mae lineup MacBook Apple yn cynnig ystod o opsiynau. Ar hyn o bryd mae'r MacBook Air a ryddhawyd yn ddiweddar a'r MacBook Air 2020 ar eu prisiau isaf erioed. Er nad yw bargeinion MacBook Pro mor drawiadol ar hyn o bryd, mae'n bosibl y byddwn yn gweld gostyngiadau gwell yn nes at Ddydd Gwener Du.

Peidiwch ag anghofio am ategolion Apple! Gall paru'ch dyfeisiau Apple gyda'r ategolion cywir wella eu swyddogaeth. Ystyriwch gael gwefrydd ffôn newydd neu gebl MagSafe, sydd bob amser yn ddefnyddiol. Mae AirTags hefyd yn affeithiwr gwych i'r rhai sy'n aml yn colli eu heiddo. Os yw'n well gennych rywbeth gyda phop o liw, mae Beats Fit Pro yn cynnig ystod o opsiynau sy'n debyg i glustffonau Apple.

O ran a fydd gan Apple ei werthiant Dydd Gwener Du ei hun, mae'n dal yn ansicr. Yn y gorffennol, dim ond gostyngiadau ar gardiau rhodd y mae'r brand wedi'u cynnig. Fodd bynnag, mae bob amser yn werth cadw llygad am unrhyw gyhoeddiadau gan Apple.

O ran dod o hyd i'r bargeinion Apple gorau, mae'n bwysig siopa o gwmpas. Er efallai na fydd Apple ei hun yn cynnig gostyngiadau ar ei gynhyrchion, mae manwerthwyr eraill yn aml yn gwneud hynny. Cadwch lygad ar fanwerthwyr ar-lein, siopau adrannol, a siopau sy'n canolbwyntio ar dechnoleg am y bargeinion gorau.

Mae Dydd Gwener Du yn amser gwych i sgorio bargeinion anhygoel ar ddyfeisiau Apple. P'un a ydych yn y farchnad ar gyfer smartwatch newydd, earbuds di-wifr, tabled, neu liniadur, mae digon o fargeinion cynnar i fanteisio arnynt. Dechreuwch gynllunio'ch siopa gwyliau nawr a byddwch yn barod i gael y bargeinion gorau pan fydd gwerthiant swyddogol Dydd Gwener Du yn cyrraedd.

