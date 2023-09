Creu Lleisiau AI Realistig: Y Posibiliadau a'r Cwestiynau y Maen nhw'n eu Codi

By

Mewn byd lle mae lleisiau AI yn dod yn fwyfwy cyffredin, mae'n bwysig ystyried y goblygiadau a'r goblygiadau posibl. O gynorthwywyr rhithwir fel Alexa a Siri i'r lleisiau a glywir ar gymwysiadau fel TikTok, mae systemau AI yn gallu cynhyrchu lleferydd llawn bywyd mewn amrywiol ieithoedd a lleisiau. Yn ddiweddar, mewn cyfres fach tair rhan ar AI, arbrofodd David Pierce, golygydd uchel ei barch a chyd-westeiwr The Vergecast, i hyfforddi bots AI i ailadrodd ei lais.

Roedd y broses yn cynnwys hyfforddi'r bots AI gan ddefnyddio sgriptiau, sain sy'n bodoli eisoes o benodau Vergecast blaenorol, neu gyfuniad o'r ddau. Y nod oedd penderfynu pa mor dda a chyflym y gellid creu copi AI o'i lais y gellir ei basio. Roedd y canlyniadau’n syfrdanol, gyda phedwar teclyn gwahanol yn arddangos graddau amrywiol o lwyddiant wrth atgynhyrchu llais David.

Er nad oes disgwyl i unrhyw un o'r lleisiau AI gymryd lle David, mae'n amlwg eu bod yn gwella'n gyflym. Mae hyn yn codi cwestiynau sylweddol am oblygiadau posibl technoleg o'r fath. Pa gyfrifoldebau sydd gan grewyr wrth ddefnyddio AI i ddyblygu eu llais? Sut mae unigolion yn llywio’r heriau moesegol a chyfreithiol sy’n deillio o ddefnyddio lleisiau a gynhyrchir gan AI?

Mae cynnydd cerddoriaeth AI, lle mae lleisiau artistiaid yn cael eu defnyddio i hyfforddi modelau a all greu caneuon argyhoeddiadol yn llais unrhyw un, yn cyflwyno cyfyng-gyngor tebyg. Mae gan y datblygiadau hyn y potensial i danio degawd o achosion llys a dadleuon moesegol ynghylch perchnogaeth a chydsyniad. Mae'n hanfodol ystyried sut y dylid defnyddio'r offer hyn a sut y dylid trafod eu heffaith.

Er bod y posibiliadau a gynigir gan leisiau AI yn enfawr ac yn ddemocrataidd, mae angen dybryd i fynd i'r afael â'r ffugiau dwfn a'r problemau posibl y gallent eu creu. Mae gwelliant cyflym technoleg AI yn mynnu bod y trafodaethau hyn yn digwydd yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. Mae datblygiad a defnydd lleisiau AI realistig yma i aros, ac mae'n hanfodol llywio'r tir newydd hwn yn gyfrifol ac yn foesegol.

Diffiniadau:

- Lleisiau AI: Lleisiau a gynhyrchir yn artiffisial wedi'u creu trwy fodelau AI wedi'u hyfforddi ar leferydd dynol.

- Deepfakes: Cyfryngau synthetig sy'n cyfuno ac yn arosod delweddau a fideos presennol ar ddelweddau ffynhonnell neu fideos, yn aml gyda bwriad maleisus.

Ffynonellau:

- David Pierce, “Fe wnes i bot sy'n swnio bron yn union fel fi. Roedd yn haws ac yn well nag yr oeddwn yn ei ddisgwyl. Ydy hyn yn cŵl neu'n frawychus?”, The Verge