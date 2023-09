Mathemateg Gyfareddol Setiau Kakeya

By

Mae mathemategwyr wedi cael eu swyno ers amser maith gan broblem a elwir yn ddyfaliad Kakeya, sy'n ymwneud â threfnu nodwyddau a'u gallu i ysgubo gofod. Er y gall y rhagdybiaeth ei hun ymddangos yn syml, mae ei goblygiadau mewn gwahanol ganghennau o fathemateg yn bellgyrhaeddol ac arwyddocaol.

Wrth wraidd y dybiaeth Kakeya mae'r syniad o setiau Kakeya, sy'n cyfeirio at drefniadau nodwyddau a all orchuddio cyn lleied â phosibl o le. Mae mathemategwyr wedi darganfod y gall y setiau hyn fod yn fach iawn o ran arwynebedd neu gyfaint, yn dibynnu ar y dimensiwn y maent wedi'u trefnu ynddo. Fodd bynnag, mae metrig o'r enw dimensiwn Hausdorff sy'n awgrymu bod yn rhaid i setiau Kakeya fod yn fawr bob amser.

Mae damcaniaeth Kakeya yn ffurfio sylfaen hierarchaeth o broblemau mewn dadansoddi harmonig, cangen o fathemateg sy'n astudio cynrychioliad ffwythiannau fel symiau o ffwythiannau cyfnodol. Y ddwy broblem gyntaf yn yr hierarchaeth hon yw'r ddamcaniaeth cyfyngu a'r dybiaeth Bochner-Riesz, sydd ill dau yn ymdrin ag ymddygiad y trawsnewidiad Fourier wrth fynegi ffwythiannau fel symiau tonnau sin.

Os yw'r rhagdybiaeth Kakeya yn ffug, mae'n awgrymu nad yw'r un o'r rhagdybiaethau eraill yn yr hierarchaeth yn wir. I'r gwrthwyneb, byddai profi'r rhagdybiaeth Kakeya yn wir yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i fathemategwyr sy'n gweithio ar y problemau cysylltiedig hyn.

Yn ddiddorol, mae mathemategwyr hefyd wedi darganfod y gellir cymhwyso'r technegau a ddatblygwyd i fynd i'r afael â'r rhagdybiaeth Kakeya i ddamcaniaeth rhif, maes nad yw'n ymddangos yn gysylltiedig. Mae hyn wedi agor llwybrau ymchwil newydd ac wedi arwain at ddatblygiadau mawr mewn theori rhif.

Mae stori dyfaliad Kakeya yn dechrau gyda thrawsnewidiad Fourier, offeryn mathemategol pwerus sy'n caniatáu i swyddogaethau gael eu dadelfennu'n ddarnau llai a'u dadansoddi. Fodd bynnag, mewn dimensiynau lluosog, gall gwrthdroi trawsnewidiad Fourier arwain at ganlyniadau annisgwyl, y gellir mynd i'r afael â nhw gan ddefnyddio setiau Kakeya.

Mae'r cysylltiad rhwng y dybiaeth Kakeya a'r dybiaeth Bochner-Riesz, yn ogystal â'r rhagdybiaeth cyfyngu, wedi'i sefydlu. Mae'r rhagdybiaethau hyn yn darparu dulliau amgen o adfer y swyddogaeth wreiddiol heb ddod ar draws diffygion neu wallau.

Mae'r broblem goroni yn yr hierarchaeth, a elwir yn ddyfaliad llyfnu lleol, yn canolbwyntio ar rwymo maint atebion i hafaliadau tonnau. Mae'r dybiaeth hon yn gysylltiedig â geometreg llinellau mewn set Kakeya ac mae'n honni y dylai afreoleidd-dra yn y datrysiad fod ar gyfartaledd dros amser.

Mae'r astudiaeth o setiau Kakeya a'u goblygiadau mewn dadansoddi harmonig a theori rhif yn parhau i swyno mathemategwyr ledled y byd. Mae'r atebion i'r problemau hyn nid yn unig yn dyfnhau ein dealltwriaeth o natur gywrain mathemateg ond mae ganddynt hefyd gymwysiadau ymarferol mewn gwahanol feysydd, o ffiseg i brosesu signal.

Ffynonellau:

- Cylchgrawn Quanta: “Byd Gwyllt Cromliniau sy'n Cylchdroi'n Gyson”

- Prifysgol Caeredin

- Prifysgol Wisconsin, Madison

- Prifysgol Pennsylvania