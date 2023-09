Profwch Nostalgia gyda Mygiau Wyau Pasg Vintage

Os cawsoch eich magu yn Iwerddon a dathlu'r Pasg, mae'n debyg eich bod yn gyfarwydd â'r mygiau a oedd yn arfer dod gyda'ch wyau siocled. Roedd y mygiau hyn, yn aml yng nghwmni wyau Nestlé neu Cadbury, yn llawer gwell na'r cwpanau gwyn sylfaenol sydd bellach yn llenwi ein cypyrddau er hwylustod iddynt. Mae llawer ohonom wedi dal gafael ar y mygiau hiraethus hyn ers blynyddoedd.

Mae Mick, casglwr mygiau wyau Pasg o'r 90au, yn rhannu'r teimlad hwn. Mae wedi casglu casgliad enfawr dros y blynyddoedd, gan gynnwys mygiau sy'n cynnwys Smarties, Jaffa Cakes, a bariau Mars. Nawr, mae Mick o'r diwedd yn barod i rannu â'i gasgliad a'u gwerthu mewn Siop Cwpan Pop yn Nick's Coffee yn Ranelagh ar Fedi 23.

Mae Mick a'i bartner Betzy yn werthwyr vintage profiadol, a geir yn aml mewn marchnadoedd chwain misol yn y Liberties. Y tro hwn, byddant yn cynnig tua 50 o fygiau ar werth, ynghyd â detholiad o ddillad a ddewiswyd yn ofalus o’u casgliad. Nid yw'r mygiau'n cael eu defnyddio ac mewn cyflwr perffaith, yn amrywio o ran pris o €15 i €30 y darn. P'un a ydych chi'n gasglwr neu'n dyheu am ychydig o hiraeth yn eich cypyrddau, mae'r mygiau hyn yn ddarganfyddiad delfrydol.

Pan ofynnwyd iddo am ei deimladau tuag at werthu’r casgliad, mynegodd Mick gyffro ac awydd i ddod o hyd i gartrefi newydd i’w fygiau annwyl. Mae'n credu bod gan bawb hoff far siocled, felly beth am gael mwg cyfatebol? Yn ogystal, ni allai Mick helpu ond gwneud sylw ar y dirywiad yn ansawdd mygiau wyau Pasg yn y blynyddoedd diwethaf. Bu'n hel atgofion am faint a siâp mygiau o'r 90au a dechrau'r 2000au, gan nodi bod yr offrymau presennol yn subpar.

Yn wir, mae mygiau 2010 yn arbennig o siomedig. Yn aml nid oes ganddynt ddigon o le ar gyfer paned llawn o de, ac mae'r diffygion dylunio, megis y wefus wedi'i dymchwel, nid yn unig yn tynnu oddi ar eu hestheteg ond hefyd yn achosi perygl iechyd posibl wrth ddal diodydd poeth. Mewn cymhariaeth, mae casgliad Mick yn destament i grefftwaith uwchraddol y gorffennol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu un o'r mygiau wyau Pasg hyn, cofiwch y dylid eu golchi â llaw i sicrhau eu bod yn para'n hir. Y Siop Cwpan Pop ar Fedi 23ain yw’r lle i fod os ydych am ychwanegu ychydig o hiraeth at eich casgliad. Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i fod yn berchen ar ddarn o hanes mwg wyau Pasg.

Ffynonellau:

- Dim