Sut i Ennill Credydau yn Gyflym yn Starfield

Mae Starfield, gêm archwilio gofod ddiweddaraf Bethesda, yn ymwneud â chaffael credydau i brynu offer, uwchraddio'ch llong ofod, a llogi aelodau o'r criw. Er bod sawl dull o ennill credydau yn y gêm, mae llawer ohonynt yn araf ac yn aneffeithlon i'r rhai nad ydyn nhw am wario arian go iawn. Dyma rai o'r ffyrdd cyflymaf o gronni credydau yn gyfreithiol yn Starfield:

1) Datgloi'r sgil Masnach

Mae'r sgil Fasnach yn hanfodol ar gyfer prynu a gwerthu nwyddau yn Starfield. Trwy fuddsoddi pwyntiau sgiliau mewn Masnach, gallwch ddatgloi ystod o fuddion, megis gostyngiad siopa, mwy o elw gwerthu, a mwy. Wrth i chi ddatblygu'r sgil hon ymhellach, mae'r gostyngiadau a'r cynnydd mewn elw yn dod yn fwy arwyddocaol fyth.

2) Loot yn strategol

Yn Starfield, mae yna eitemau i'w casglu ym mhobman yr ewch. Fodd bynnag, nid yw pob eitem yn ddigon gwerthfawr i gyfiawnhau ei bwysau. Oherwydd gallu cario cyfyngedig, mae'n bwysig gwerthuso gwerth eitem yn ofalus mewn perthynas â'i bwysau cyn penderfynu a ddylid ei chymryd ai peidio.

3) Lefelwch y sgil Sborion i fyny

Mae'r sgil Scavenging yn Starfield yn caniatáu ichi nid yn unig ddarganfod trysorau cudd ond hefyd ddod o hyd i eitemau gwerthfawr mewn cynwysyddion. Wrth i chi symud ymlaen yn Scavenging, byddwch yn dod ar draws eitemau prinnach a mwy gwerthfawr, gan roi cyfle proffidiol i ennill credydau wrth archwilio.

4) Cymryd aseiniadau o bob Bwrdd Cenhadaeth

Mae byrddau cenhadaeth mewn gwahanol aneddiadau a charfanau yn cynnig quests ochr sy'n eich gwobrwyo â chredydau. Gall cwblhau'r cenadaethau hyn ennill gwobrau credyd sylweddol i chi, a bydd gan fwrdd cenhadaeth pob carfan genadaethau unigryw sy'n cyd-fynd â'u nodau.

5) Adeiladu allbyst

Mae angen rhywfaint o ymdrech i sefydlu allbyst ar blanedau, ond mae'r gwobrau'n werth chweil. Trwy ffurfweddu eich allbyst i gynhyrchu adnoddau gwerthfawr, gallwch gronni cyfoeth o adnoddau y gellir eu gwerthu am gredydau. Po fwyaf o allbyst y byddwch yn eu rheoli, y mwyaf fydd eich elw posibl.

6) Gwerthu unrhyw longau ychwanegol sydd gennych

Os oes gennych chi fwy o longau seren nag y gallwch chi eu trin, ystyriwch eu gwerthu trwy Dechnegydd Llong. Er y gall fod cost fach i gofrestru eich llong, gall gwerthu llongau ychwanegol arwain at enillion sylweddol a rhyddhau lle ar gyfer mentrau mwy proffidiol.

7) Cwblhau teithiau carfan

Mae cychwyn ar deithiau carfan nid yn unig yn hyrwyddo stori'r gêm ond hefyd yn darparu gwobrau credyd hael. Mae'r cenadaethau hyn yn cyd-fynd â nodau'r garfan o'ch dewis ac yn cynnig ffordd wych o gryfhau'ch credydau ar hyd y ffordd.

8) Cynnydd trwy'r dilyniant cenhadaeth llinol

Mae cwblhau teithiau ymgyrchu yn ffordd syml o ennill credydau. Mae'r rhan fwyaf o deithiau'n darparu iawndal ariannol, ac mae rhai hyd yn oed yn cynnig eitemau prin fel gwobrau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn blaenoriaethu'r cenadaethau hyn i ennill credydau ac adnoddau gwerthfawr.

9) Gwerthu data arolwg

Wrth i chi archwilio planedau gwahanol, cymerwch yr amser i sganio'r fflora, ffawna a nodweddion daearegol lleol. Mae pob sgan yn ychwanegu at eich casgliad data arolwg, y gellir ei werthu am gredydau i Vladimir Sall, aelod o garfan Constellation.

10) Defnyddiwch orchmynion consol (twyllwyr) yn ofalus

Os ydych chi'n barod i blygu'r rheolau, gall gorchmynion consol yn Starfield ddarparu cyfoeth ar unwaith ar ffurf credydau. Fodd bynnag, gall defnyddio twyllwyr eich atal rhag ennill cyflawniadau yn ddiweddarach yn y gêm, felly defnyddiwch nhw'n ddoeth.

I gloi, mae credydau yn hanfodol yn Starfield. Trwy ddefnyddio'r dulliau hyn, gallwch ennill credydau yn gyflym heb droi at wario arian go iawn neu dorri unrhyw reolau.

Ffynonellau: Bethesda