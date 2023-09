Mae parti iPhone 15 rownd y gornel ac fe'ch gwahoddir yn gynnes! Dyma'r adeg honno o'r flwyddyn eto pan fydd Apple yn cyhoeddi eu rhestr ddiweddaraf o iPhones, ac eleni dyma'r iPhone 15. Mae'r digwyddiad, o'r enw “Wonderlust”, wedi'i drefnu ar gyfer dydd Mawrth, Medi 12, 2023, am 10:00 AM (PST). Y dyddiad rhag-archebu yw dydd Gwener, Medi 15, 2023, am 05:00 AM (PDT), a'r dyddiad lansio swyddogol yw dydd Gwener, Medi 22, 2023.

Yn ôl sawl ffynhonnell, mae sibrydion y gallai cynhyrchu'r iPhone 15 symud o China i India. Er nad yw hyn wedi'i gadarnhau, mae llawer yn gyffrous am y posibilrwydd o newid cyrchfan teithio ar gyfer y lansiad. P'un a ydym yn dod o Tsieina neu India, mae'n bwysig cael ein pasbortau yn barod a sicrhau bod gennym ein holl ddogfennau teithio a theithlenni mewn trefn.

Wrth edrych yn ôl ar lwyddiant Edefyn Cyn-archeb iPhone 14 USA, gyda dros 25,000 o bostiadau, 1 miliwn o olygfeydd, a chyfanswm o 1,500 o bleidleisiau, mae'n amlwg nad yw'r cyffro ar gyfer iPhones newydd yn cyfateb. A fyddwn yn gallu torri record arall eleni? Dim ond amser a ddengys.

Wrth i'r lansiad agosáu, daw olrhain ein harchebion yn hanfodol. Unwaith y bydd y gorchmynion yn dechrau symud i'r cam “Paratoi ar gyfer Cludo”, gallwn ddisgwyl gweld symudiad dros y penwythnos. Dyma pryd y gallwn ddechrau olrhain ein pecynnau gan ddefnyddio'r rhif olrhain a ddarperir. Mae UPS yn un o'r cludwyr llongau ar gyfer Apple, ac mae eu gwefan yn caniatáu inni olrhain ein llwythi iPhone. Mae'n bwysig cael ein hanfoneb gyda'r rhif cyfresol, sydd i'w weld ar wefan Apple.

Un o'r sganiau mwyaf disgwyliedig yn ystod y broses gludo yw'r “Sgan Mewnforio” yn Louisville, Kentucky. Mae'r sgan hwn yn dangos bod y llwyth wedi clirio gweithdrefnau mewnforio yn y wlad sy'n derbyn ac yn gwarantu y bydd yr iPhone yn cyrraedd y diwrnod canlynol. Dyma'r garreg filltir olaf cyn i ni gael ein dwylo ar yr iPhones newydd o'r diwedd.

Felly, paratowch ar gyfer lansiad iPhone 15! Sicrhewch fod eich pasbort yn gyfredol, olrhain eich archeb, a pharatowch i groesawu'r ychwanegiad mwyaf newydd i'r teulu Apple.

Ffynonellau:

– [Afal] (www.apple.com)

– [Tracio UPS] (www.ups.com)

– [MacRumors] (www.macrumors.com)