SpaceX yn Paratoi i Lansio Lloerennau Starlink Cellog arloesol

Mae SpaceX ar fin creu hanes heno gyda lansiad y lloerennau Starlink cellog cyntaf. Mae'r cwmni'n bwriadu anfon cyfanswm o 21 o loerennau i orbit, a bydd chwech ohonynt yn gallu darparu cysylltedd data i ffonau smart heb eu haddasu ar lawr gwlad, gan roi mynediad at alluoedd tecstio, galw a phori byd-eang di-dor. Mae'r lansiad arloesol hwn yn gam sylweddol tuag at nod SpaceX o chwyldroi cysylltedd rhwydwaith symudol.

Yn ddiweddar, rhoddodd y Comisiwn Cyfathrebu Ffederal (FCC) ganiatâd SpaceX i ddechrau defnyddio’r lloerennau Direct to Cell Starlink i orbit y Ddaear, ac yna awdurdodiad dros dro i brofi’r system cellog Starlink mewn 25 lleoliad ar draws yr Unol Daleithiau. Yn ystod y cyfnod profi 180 diwrnod, bydd SpaceX yn trosglwyddo data o'r lloerennau i 2,000 o ddyfeisiau prawf ar y ddaear, gan ddefnyddio sbectrwm trwyddedig T-Mobile.

Mae SpaceX yn rhagweld ei loerennau Starlink cenhedlaeth nesaf yn gweithredu fel tyrau cell orbitol, gan alluogi cysylltedd eang sy'n ymestyn y tu hwnt i fasau tir i lynnoedd a dyfroedd arfordirol. Mae'r cwmni'n bwriadu lansio tua 840 o loerennau uniongyrchol-i-gell dros y chwe mis nesaf, gyda'r nod o ddarparu gwasanaeth masnachol erbyn 2024.

Er gwaethaf y datblygiadau hyn, mae SpaceX yn dal i aros am gymeradwyaeth lawn gan yr FCC i gynnig gwasanaeth masnachol. Mynegwyd pryderon gan gwmnïau cystadleuol ynghylch ymyrraeth radio bosibl a achosir gan y system Starlink cellog. Fodd bynnag, mae SpaceX yn parhau i fod yn ymroddedig i ddatrys y pryderon hyn a darparu rhwydwaith cellog blaengar i ddefnyddwyr ledled y byd.

Mae'r lansiad wedi'i drefnu ar gyfer 9:19 p.m. PT o California, gyda ffenestr wrth gefn ar gael yfory am 12:37 a.m. PT os oes angen. Wrth i wylwyr aros yn eiddgar am y digwyddiad pwysig hwn, bydd penllanw blynyddoedd o ymchwil a datblygu yn dod â ni’n nes at ddyfodol o gysylltedd a chyfathrebu heb ei ail yn fuan.