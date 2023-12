Effaith Anhygoel Fflaerau Solar ar Atmosffer y Ddaear

Mae ffrwydradau lluosog ar yr haul yr wythnos hon wedi anfon tonnau sioc trwy’r gymuned wyddonol, gydag o leiaf dri ffrwydrad o blasma o gorona’r haul yn brifo tuag at y Ddaear. Mae gan yr alldafliadau màs coronaidd (CMEs) hyn y potensial i uno, gan greu CME mawr a all sbarduno storm geomagnetig gref ac arddangosfa syfrdanol o aurora borealis sydd i’w gweld yng ngogledd yr Unol Daleithiau ac Ewrop. Mae'r disgwyl am ddydd Iau neu ddydd Gwener yn amlwg wrth i ni aros yn eiddgar am y sioe nefol hon.

Gall stormydd solar, tra'n swynol, hefyd amharu ar ein seilwaith technolegol. Fodd bynnag, mae arbenigwyr yn ein sicrhau nad yw'r storm hon sy'n dod i mewn ymhlith y rhai trychinebus. Eglurodd Ryan French, ffisegydd solar yn yr Arsyllfa Solar Genedlaethol, er y gallai'r storm achosi mân aflonyddwch i ddiwydiannau arbenigol, ni fydd yn achosi unrhyw fygythiadau technolegol mawr.

Wrth i ni ryfeddu at bŵer yr haul, mae'n bwysig deall llinell amser y digwyddiadau cosmig hyn. Mae fflachiadau solar yn rhyddhau pyliau o ymbelydredd electromagnetig sy'n cyrraedd y Ddaear mewn dim ond wyth munud. Ar y llaw arall, mae CMEs yn cymryd ychydig yn hirach, dau neu dri diwrnod fel arfer, i gyrraedd ein planed. Mae delweddau lloeren diweddar wedi dangos cwmwl halo yn ehangu i ffwrdd o'r haul, gan ddangos bod y plasma yn mynd yn syth atom ni.

Mae Canolfan Rhagweld Tywydd Gofod y Weinyddiaeth Eigionol ac Atmosfferig Genedlaethol yn rhagweld y gallai'r CME hwn achosi storm geomagnetig gymedrol G2. Mae'r dosbarthiad storm hwn yn dynodi sbardunau foltedd larwm posibl a difrod trawsnewidyddion mewn systemau pŵer lledred uchel. Ar ben hynny, efallai y bydd yr aurora i'w weld mor bell i'r de ag Efrog Newydd ac Idaho.

Fodd bynnag, nid yw'r cyffro yn dod i ben yno. Mae gan fflêr solar dydd Mawrth y potensial i uno ag ychydig o CMEs eraill, gan arwain at yr hyn y mae arbenigwyr yn cyfeirio ato fel CME “canibal”. Os bydd hyn yn digwydd, gallem brofi storm geomagnetig G3 gref, gydag amhariad ysbeidiol ar lywio lloeren a chyfathrebu radio amledd uchel. Yn ogystal, gallai goleuadau gogleddol oleuo'r awyr mor bell i'r de ag Illinois ac Oregon.

Cwestiynau Cyffredin:

C: Pa mor hir mae'n ei gymryd i fflachiadau solar a CMEs gyrraedd y Ddaear?

A: Mae fflachiadau solar yn cyrraedd o fewn tua wyth munud, tra bod CMEs fel arfer yn cymryd dau i dri diwrnod.

C: Beth yw effaith storm geomagnetig G2?

A: Gall storm G2 achosi larymau foltedd mewn systemau pŵer lledred uchel a difrod trawsnewidyddion. Gall hefyd arwain at weld yr aurora mor bell i'r de ag Efrog Newydd ac Idaho.

C: Beth yw CME “canibal”?

A: Mae CME “canibal” yn digwydd pan fydd CMEs lluosog yn uno i ddigwyddiad mwy, mwy pwerus.

C: Beth yw'r amhariadau posibl a achosir gan storm geomagnetig G3?

A: Gall storm G3 arwain at amhariadau ysbeidiol ar lywio lloeren a chyfathrebu radio amledd uchel. Gall hefyd gynhyrchu goleuadau gogleddol sy'n weladwy mor bell i'r de ag Illinois ac Oregon.

C: A oes unrhyw enghreifftiau diweddar o arddangosiadau aurora ysblennydd a achosir gan stormydd geomagnetig?

A: Do, yn gynharach y mis hwn, darparodd storm geomagnetig G3 arddangosfeydd aurora syfrdanol ger y ffin rhwng yr UD a Chanada, gyda llewyrch gwan i'w weld mor bell i'r de â Texas a Gogledd Carolina.