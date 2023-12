Ymchwilwyr yn Taflu Goleuni ar Enigma Pyrstiadau Radio Cyflym

Mae gwyddonwyr yn Sefydliad SETI wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ddiweddar wrth ddatrys ffenomen ddirgel Bursts Radio Cyflym (FRBs). Mae seryddwyr chwilfrydig ers tro gan yr hyrddiau enigmatig hyn o donnau radio dwys o'r gofod allanol, a nawr, diolch i arsylwi manwl o'r FRB 20220912A rheolaidd, mae mewnwelediadau newydd wedi dod i'r amlwg.

Yn ystod cyfnod arsylwi helaeth o 541 awr gan ddefnyddio'r Allen Telescope Array (ATA) wedi'i uwchraddio, canfu ymchwilwyr 35 FRB yn deillio o'r ailadroddydd FRB 20220912A. Yn nodedig, dangosodd pob un o'r 35 byrstio arwyddion egni nodedig ac roeddent wedi'u crynhoi yn y rhan isaf o'r sbectrwm amledd. Mae'r canfyddiad hwn yn cadarnhau gwybodaeth bresennol am FRBs tra hefyd yn cyflwyno rhai nodweddion newydd.

Mynegodd Dr Sofia Sheikh, prif awdur yr astudiaeth, gyffro ynghylch y canlyniadau, gan nodi, “Rydym yn cyfyngu ar ffynhonnell FRBs, er enghraifft, i wrthrychau eithafol fel magnetau, ond ni all unrhyw fodel presennol esbonio'r cyfan eiddo sydd wedi’u harsylwi hyd yn hyn.” Mae canfyddiadau'r astudiaeth yn cefnogi'r syniad y gall telesgopau newydd gyda galluoedd unigryw, fel yr ATA, daflu goleuni ar y dirgelion rhagorol hyn mewn gwyddoniaeth FRB.

Datgelodd yr ymchwil, a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn Hysbysiadau Misol y Gymdeithas Seryddol Frenhinol, ymddygiadau diddorol ychwanegol a ddangoswyd gan FRBs. Darganfu ymchwilwyr ostyngiad amlwg yn amlder canol y pyliau trwy gydol y cyfnod arsylwi o ddau fis, gan ymdebygu i chwiban sleid cosmig annisgwyl. Fe wnaethant hefyd nodi cydberthynas rhwng lled band ac amlder y ganolfan, yn ogystal ag amrywiadau mewn hyd byrstio dros amser.

Er i'r astudiaeth archwilio patrymau posibl o fewn a rhwng FRBs, ni ddaeth unrhyw batrwm canfyddadwy i'r amlwg. Mae hyn yn atgyfnerthu natur anrhagweladwy y ffenomenau nefol hyn. Fodd bynnag, roedd yr arsylwadau wedi galluogi ymchwilwyr i ragweld pwynt terfyn ar gyfer y pyliau mwyaf disglair o FRB 20220912A, gan roi mewnwelediad i'w gyfraniad at y gyfradd signal cosmig gyffredinol.

Chwaraeodd yr Allen Telescope Array ran ganolog wrth ddehongli dirgelion FRBs. Gyda'i allu unigryw i recordio nifer o sianeli amledd ar yr un pryd, mae'r ATA yn cynnig gwiriadau ar unwaith ar FRBs ac yn galluogi mewnwelediad i'w hymddygiad ar draws sbectrwm eang. Mae uwchraddio parhaus i'r ATA yn addo galluoedd gwell fyth, gan arwain at ddatblygiadau pellach yn ein dealltwriaeth o FRBs.

Wrth i wyddonwyr barhau â'u hymgais i ddeall y cosmos, mae pob darganfyddiad newydd yn dod â ni'n agosach at ddatrys gwreiddiau a nodweddion y signalau cosmig hudolus hyn.