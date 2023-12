Mae Fflaeriad Solar Digynsail yr Haul yn Dal Perygl i'r Ddaear sydd ar ddod

By

Mae fflachiad solar diweddar, a ddisgrifiwyd fel un o'r rhai mwyaf a gofnodwyd erioed, wedi achosi llewygiadau amledd radio eang ar draws yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, efallai mai dim ond dechrau cyfres o ddigwyddiadau a allai fod yn drychinebus yw'r digwyddiad hwn. Mae gwyddonwyr bellach wedi canfod llif plasma dwysedd uchel sy'n mynd tuag at y Ddaear, y disgwylir iddo sbarduno storm solar gref a chreu anhrefn pellach.

Mae gweithgaredd yr Haul yn dilyn cylchred 11 mlynedd ac yn cael ei ddosbarthu ar sail cryfder ac ystod ei fflachiadau. Cafodd y fflam arbennig hon, a ddigwyddodd ddydd Iau tua 10:30 pm IST, ei gategoreiddio fel X2.8, gan ei wneud yn un o'r digwyddiadau radio solar mwyaf pwerus a gofnodwyd. Adroddodd Unedau Gwasanaeth Tywydd Canolfan NWS Lluosog ymyrraeth cyfathrebu radio ag awyrennau o ganlyniad.

Mae fflachiadau solar o'r maint hwn yn aml yn cyd-fynd â thafluniadau màs coronaidd (CMEs), sy'n gyrru cymylau enfawr o blasma solar i'r gofod ar gyflymder anhygoel o uchel. Er bod CMEs yn anaml, mae ganddyn nhw'r potensial i achosi blacowt eang ar y Ddaear am fisoedd, gan arwain at biliynau o ddoleri mewn iawndal ac effeithio'n andwyol ar loerennau.

Cadarnhawyd bod y fflêr diweddar yn wir yn gysylltiedig â CME, ac mae arwyddion o gydran a gyfeiriwyd gan y Ddaear. Mae SpaceWeather yn rhybuddio ymhellach y gallai mân storm geomagnetig dosbarth G1 ddigwydd ar Ragfyr 15-16 oherwydd llif gwynt solar sy'n dod i mewn sy'n cynnwys CME. Gallai'r sefyllfa gynyddu i lefelau storm G2 gymedrol neu hyd yn oed G3 cryf erbyn Rhagfyr 17 pan ddisgwylir i'r CME sy'n gysylltiedig â fflam yr haul gyrraedd y Ddaear.

Mae gan storm solar G3 y potensial i niweidio lloerennau bach, amharu ar rwydweithiau symudol, systemau GPS, a pheri bygythiad i electroneg ar y ddaear a gridiau pŵer. Yn ogystal, gall ehangu'r effaith aurora i lledredau lawer ymhellach i'r de nag arfer.

Yn ôl gwyddonwyr NOAA, mae'r fflêr dosbarth X diweddar nid yn unig yn cynrychioli'r fflêr mwyaf o'r Cylch Solar 25 presennol ond hefyd yw'r un mwyaf arwyddocaol ers mis Medi 2017. Mae arbenigwyr yn rhybuddio y gallai'r digwyddiad digynsail hwn nodi'r dechrau yn unig, fel gweithgaredd yr Haul rhagwelir y bydd ar ei uchaf erbyn canol 2024.