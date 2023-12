Chwilio am Exomoons: Cwestiynau Astudio Newydd Hawliadau Blaenorol

By

Mae astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan wyddonwyr o Sefydliad Max Planck ar gyfer Ymchwil i Systemau Haul ac Arsyllfa Sonnenberg yn codi amheuon ynghylch bodolaeth lleuadau yn cylchdroi allblanedau Kepler-1625b a Kepler-1708b. Roedd honiadau blaenorol yn awgrymu bod gan y ddwy allblaned hon dystiolaeth o leuadau, gan eu gwneud yn brin ymhlith y dros 5,300 o allblanedau hysbys. Fodd bynnag, daw'r astudiaeth newydd i'r casgliad bod dehongliadau o'r arsylwadau heb ystyried presenoldeb lleuadau yn fwy cywir.

Er mwyn ymchwilio ymhellach i bosibiliadau exomoons, datblygodd yr ymchwilwyr algorithm cyfrifiadurol o'r enw Pandora. Mae'r algorithm hwn yn helpu i chwilio am ec-omonau a gall ddadansoddi arsylwadau seryddol yn y gofod i nodi ymgeiswyr posibl ar gyfer y lleuad. Y dybiaeth gyffredinol yw y gallai systemau seren pell hefyd gael planedau â lleuadau, yn debyg i'n system solar ni ein hunain. Mewn gwirionedd, ar wahân i Mercwri a Venus, mae un neu fwy o leuadau yn cylchdroi pob planed arall yng nghysawd yr haul.

Mae'r her o ganfod ecsownau yn gorwedd yn eu maint a'r anhawster i ddod o hyd iddynt. Mae exomoons gryn dipyn yn llai na'u planedau cynhaliol, gan eu gwneud yn anoddach i'w canfod. Er mwyn symleiddio'r broses chwilio, sicrhaodd yr ymchwilwyr fod eu algorithm ar gael i bob ymchwilydd fel cod ffynhonnell agored. Fodd bynnag, pan wnaethant gymhwyso'r algorithm i arsylwadau Kepler-1625b a Kepler-1708b, nid oeddent yn gallu cadarnhau presenoldeb exomoons.

Yn achos Kepler-1708b, canfu'r ymchwilwyr fod senarios heb leuad yn cyd-fynd â'r data arsylwi cystal â senarios gyda lleuad. Daw'r astudiaeth i'r casgliad bod y tebygolrwydd y bydd lleuad yn cylchdroi Kepler-1708b yn is nag a gredwyd yn flaenorol. Yn yr un modd, mae'r ymchwilwyr yn awgrymu bod Kepler-1625b yn annhebygol o gael cydymaith anferth.

Tra bod y gwaith o chwilio am exomoons yn parhau, mae'r astudiaeth hon yn cwestiynu honiadau blaenorol ac yn amlygu'r heriau o ran canfod y cyrff nefol bach hyn. Bydd angen ymchwil pellach a gwell dulliau i benderfynu'n derfynol ar bresenoldeb ecsownau o amgylch allblanedau.