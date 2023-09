Solar Eclipse sydd ar ddod yn Colorado: Popeth y mae angen i chi ei wybod

Wrth i ddyddiad yr eclips solar sydd ar ddod agosáu, mae gwestai, gan gynnwys Herrera's, yn profi ymchwydd mewn archebion. Yn cael ei gynnal ar Hydref 14, yr olygfa hon fydd yr eclips cyntaf i'w weld o'r Unol Daleithiau ers cyfanswm eclips 2017. Mae disgwyl i lwybr y blwydd-dal groesi’r rhanbarth tua 10:30am y dydd Sadwrn hwnnw, gan ddenu torfeydd mawr o wylwyr eiddgar.

Felly, beth yn union yw eclips solar annular? Mae'n digwydd pan fydd y Lleuad yn mynd rhwng y Ddaear a'r Haul tra ar ei bwynt pellaf o'r Ddaear. Y tro diwethaf i'r Unol Daleithiau weld y ffenomen hon oedd yn 2012. Oherwydd ei phellter, mae'r Lleuad yn ymddangos fel disg dywyll sy'n llai na'r haul, gan greu effaith "cylch o dân" syfrdanol yn yr awyr, sy'n para tua 4 munud .

Bydd cymunedau i'r de-orllewin o Durango, gan gynnwys Cortez, Dolores, a Dove Creek, yn cael y fraint o brofi'r blwydd-dal yn ei ogoniant llawn. Bydd y lleoliadau hyn yn mwynhau golygfa lle mae'n ymddangos bod y Lleuad yng nghanol yr haul.

Er mwyn gwella'r profiad, mae digwyddiadau gwylio amrywiol yn cael eu trefnu yn yr ardal, gan gynnwys ym Mharc Cenedlaethol Mesa Verde. Mae Gwasanaeth y Parc Cenedlaethol (NPS) a NASA yn cydweithio i ddarparu seminarau addysgol a mannau parcio dynodedig ar gyfer ymwelwyr. Bydd y parc yn cynnal digwyddiadau gwylio yn Amgueddfa Chapin Mesa, Maes Parcio Far View, ac Amffitheatr Maes Gwersylla Morefield. Mae meysydd gwersylla ar gael, ond fe'ch cynghorir i gadw lle gan eu bod yn debygol o werthu allan. Bydd ymwelwyr yn cael sbectol eclips tra bydd y cyflenwad yn para, gan sicrhau bod y digwyddiad nefol hwn yn cael ei weld yn ddiogel.

Yn nodedig, bydd Cofeb y Four Corners, lle mae ffiniau Colorado, Arizona, New Mexico, a Utah yn cwrdd, yn parhau ar gau o 8 am i 1 pm ar ddiwrnod yr eclips. Mae'r cau hwn yn fesur parchus i anrhydeddu credoau cysegredig Cenedl Navajo, sy'n rheoli'r safle. Mae pobl Navajo yn ystyried eclipsau fel digwyddiadau cysegredig ac yn ymatal rhag gweithio neu adael eu cartrefi yn ystod digwyddiadau o'r fath.

I'r rhai mewn rhannau eraill o Colorado, er na fyddant yn profi'r eclips llawn, gallant ddal i fod yn dyst i eclipse rhannol ar fore Hydref 14.

Os byddwch chi'n methu'r eclips eleni, peidiwch â phoeni. Mae cyfanswm yr eclips solar nesaf yn Colorado wedi'i drefnu ar gyfer 2048. Fodd bynnag, os ydych chi'n awyddus i weld eclips llwyr yn gynt, gallwch chi deithio i'r dwyrain i weld un ar Ebrill 8, 2024. Bydd yr eclipse hwn yn mynd trwy Fecsico, Texas, ac amrywiol dinasoedd yng ngogledd-ddwyrain yr Unol Daleithiau, gan gynnwys Austin, Dallas, ac Indianapolis.

Felly marciwch eich calendrau a pharatowch i weld harddwch syfrdanol eclips solar yn Colorado. Cofiwch ddod â’ch sbectol eclips i sicrhau gwylio diogel, a byddwch yn barod ar gyfer traffig posib, gan fod disgwyl i’r digwyddiad prin hwn ddenu torfeydd mawr.

