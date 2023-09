Archwilio Esblygiad Tomatos: O Wyllt i Ryfeddol

Mae biolegwyr ym Mhrifysgol Massachusetts Amherst wedi cynnal ymchwil ar hanes esblygiadol tomatos, gan ddatgelu'r setiau o nodweddion a arweiniodd at ddatblygiad eu nodweddion unigryw. Mae'r canfyddiadau, a gyhoeddwyd yn Plants, People, Planet a The American Journal of Botany, yn taflu goleuni ar sut mae ffrwythau'n esblygu yn y gwyllt ac yn cynnig mewnwelediadau a all gynorthwyo gydag ymdrechion gwella cnydau yn y dyfodol.

Roedd yr astudiaeth yn canolbwyntio ar berthnasau tomatos modern, sawl rhywogaeth wyllt a ddarganfuwyd ar hyd arfordir gorllewinol De America. Mae'r rhywogaethau gwyllt hyn yn wahanol iawn i'r tomatos rydyn ni'n gyfarwydd â nhw heddiw. Maent yn fach, yn wyrdd pan fyddant yn aeddfed, ac mae gan lawer flas ac arogl annymunol.

Er mwyn deall y trawsnewidiad o'r tomatos gwyllt hyn i'r ffrwythau blasus ac atyniadol yr ydym yn eu mwynhau, astudiodd yr ymchwilwyr syndromau esblygiadol, sef setiau o nodweddion sy'n digwydd gyda'i gilydd mewn ffrwythau. Nid oedd ymchwilwyr blaenorol wedi tyfu'r holl rywogaethau o domatos gwyllt gyda'i gilydd er mwyn casglu tystiolaeth o'r syndromau hyn.

Casglodd y tîm hadau o 13 rhywogaeth o domatos gwyllt ac amrywiadau lluosog o fewn pob rhywogaeth. Fe wnaethon nhw dyfu'r planhigion hyn ac archwilio eu ffrwythau am nodweddion fel lliw, siâp, cynnwys siwgr ac asid, a dadansoddiad DNA. Cafodd y cyfansoddion organig anweddol sy'n gyfrifol am arogl y tomatos eu mesur a'u dosbarthu hefyd.

Datgelodd y canlyniadau fod nodweddion fel arogl, blas, a lliw yn syndromaidd a bod yna gyfatebiaeth rhwng ymddangosiad allanol y tomato a'i flas. Mae'r ymchwil hwn yn rhoi dealltwriaeth gynhwysfawr o sut mae tomatos gwyllt yn wahanol i'w gilydd ac i fathau wedi'u trin.

Roedd yr astudiaeth hefyd yn elwa o ymdrechion casglu Charles Rick, a gasglodd hadau o rywogaethau tomato gwyllt yn ystod ei deithiau yn Ne America. Tyfodd yr ymchwilwyr yr hadau hyn a gasglwyd ochr yn ochr â'u hadau eu hunain a chymharu nodweddion y gwahanol rywogaethau.

Mae'r ymchwil hwn nid yn unig yn tynnu sylw at hanes esblygiadol tomatos ond mae ganddo hefyd oblygiadau ar gyfer bridio mathau mwy maethlon ac apelgar o ffrwythau. Trwy ddeall y nodweddion sy'n cyfrannu at rinweddau dymunol tomatos, gall gwyddonwyr weithio tuag at ddatblygu gwell amrywiaethau i'w bwyta.